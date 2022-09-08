为孩子参与运动搭建更大平台（体坛观澜）

当更多孩子爱上体育运动并使健身锻炼成为生活方式，体育强国建设的基础必将更加坚实

广东深圳的8岁少年王梓烁日前成功挑战超高难度攀岩，成为这一线路上年龄最小的“登顶者”。王梓烁的父母说，最初练习攀岩只是希望孩子能够锻炼身体，增强体能，孩子在一次次攀登的过程中喜欢上这项运动，增强了自信，这让他们感到非常惊喜。

近年来，我国青少年体育取得巨大进步，各个项目中的新生力量大量涌现。河南新乡17岁女孩刘清漪，近一个月两次夺得国际顶级霹雳舞赛事冠军；广东中山14岁少年苏锦铭，在男子100米比赛中跑出11秒06的佳绩；安徽六安17岁小将华海超，在省运会男子4×100米接力赛中，最后一棒从落后很多追到第一……越来越多的青少年在体育运动中收获快乐。

青少年体育蓬勃发展，得益于国家的高度重视。今年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，提出实施青少年体育活动促进计划，让每个青少年较好掌握1项以上运动技能。日前新修订的《中华人民共和国体育法》强调要“培育、增强青少年体育健身意识，推动青少年和学校体育活动的开展和普及，促进青少年身心健康和体魄强健”。

体育锻炼能够让学生享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。王梓烁开始练习攀岩时，系着安全绳依然有些怯懦，但在一次次克服困难、向上攀登的过程中，他逐渐成长为一名不服输的小男子汉。为了超越自我，挑战更高难度，他也曾多次尝试，但从未想过放弃，最终成功登顶。

让更多的孩子爱上运动，需要大力发展校园体育，积极营造体育氛围。内蒙古因地制宜开展球类运动、冰雪运动、沙地运动等，帮助青少年从小培养运动兴趣；江西增加体育课程课时，确保中小学生每天进行1小时体育锻炼；四川把学校体育落实情况、学生体质健康状况等纳入教育督导评估范围，全方位促进学校体育蓬勃开展。

此外，学校还要丰富校园体育开展方式，更好发挥“教会、勤练、常赛”的作用。通过让孩子掌握、运用体育技能，帮助他们养成运动习惯，培养体育素养，以赛促练，使孩子充分享受体育乐趣。当更多孩子爱上体育运动并使健身锻炼成为生活方式，体育强国建设的基础必将更加坚实。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 16 版）