国家疾控局：我国已经具备72小时内检测300多种病原体的能力

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

“卫生应急能力是卫生健康综合实力的体现。”国家疾病预防控制局副局长常继乐表示，这十年来，相关部门和地方共同围绕以卫生应急体系和核心能力建设为“主体”，不断加强和改进卫生应急管理工作，全面提升卫生健康系统应对突发事件的能力和水平，也为维护全球公共卫生安全发挥了重要的作用。主要体现在：

我国卫生应急体系初步建立。经过多年的不懈努力，卫生应急法制体系基本建立，管理体制初步形成，能力水平明显改善，我国于2014年如期实现了《国际卫生条例（2005）》要求的能力建设目标。

卫生应急核心能力达到国际先进水平。我国建成了全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，突发公共卫生事件信息平均报告时间缩短到4小时以内，已经具备在72小时内检测300多种病原体的能力。建立了突发公共卫生事件风险评估制度。在全国已建成4大类59支国家卫生应急队伍。

科学高效做好突发公共卫生事件的防控和应对。围绕传染源、传播途径和易感人群三个环节，强化预防预警措施，提升快速反应能力，确保事件有效处置。实现了突发公共卫生事件总数下降，死亡人数减少。重特大疫情得到有效控制，特别是高致病性禽流感，比如H7N9等新发传染病、中东呼吸综合征等境外输入疫情都得到了成功处置，为埃博拉出血热疫情防控作出了国际贡献，新冠肺炎疫情防控取得了重大的战略性成果。

“我们将聚焦新冠肺炎疫情处置，统筹多病防控和紧急医学救援，进一步提升应急处置能力，更好保障人民健康，为构建人类卫生健康共同体作出更大的贡献。”常继乐说。