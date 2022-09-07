运行模式快速切换“平疫结合”病房有效节约资源

关闭隔离门、启动正负压装置，普通病房就能达到“三区两通道”的要求，快速切换成传染病房，相关病区马上进入隔离状态……

近日，位于浙江大学医学院附属邵逸夫医院（以下简称浙大邵逸夫医院）庆春院区五期大楼的“平疫结合”病房投入使用。

科技日报记者了解到，这座大楼共有500余张床位，每个病房楼层均配备隔离门和正负压装置，如同隐藏开关，可在必要时迅速调整功能布局。而平常状态下，这些病房则各司其职，供日常医疗使用。

2020年7月，国家卫健委发布的《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》指出：新建“平疫结合”区应当从总体规划、建筑设计、机电系统配置上做到“平疫结合”，满足结构、消防、环保、节能等方面的规范、标准要求。在符合平时医疗服务要求的前提下，满足疫情时快速转换、开展疫情救治的需要。

记者实地走访后了解到，浙大邵逸夫医院“平疫结合”病房区域以护士站为坐标，将空间划分为3个独立的区域，设置3组不同功能的电梯，配备两套新风系统，每间病房也都设有排风设备和过滤装置。

浙大邵逸夫医院院长蔡秀军介绍，如果出现疑似或确诊个例，可通过单独的污染电梯转送患者至过渡病室隔离，关闭过渡病室与病房其他区域间的隔离门，形成微负压状态，不影响其他病房正常使用；如果出现大规模疫情，则关闭病房区域与工作人员区域之间的隔离门，将整个病区切换为隔离病区，形成有压力梯度差的第一、第二、第三缓冲区，避免污染空气往清洁区流动，保障医护人员安全。

据了解，当缓冲区内实现负压状态，“污染区”病房内同步启动独立排风装置后也实现微负压状态。负压状态区域内的污染空气将经由过滤装置过滤后排到大气当中。