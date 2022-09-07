教科书式应急撤离：把生命安全教育落在实处

四川雅安一幼儿园160多名孩子仅用一分多钟就全部撤离，四川自贡一学校几分钟内有序疏散4000余名师生，四川乐山一小学地震预警期全部疏散，云南两位老师轮流背抱行动不便学生撤离……9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，多地震感强烈。地震发生后，地震波及地区幼儿园、学校迅速转移学生的视频被网友转发、点赞：“出事后第一时间想到的是学生，这才是真正的人民教师！”“一看就是本能反应。”“能这么有序迅速组织撤离，平时肯定训练有素。”

要把紧急避险、自救互救变为面对地震等自然灾害的一种本能反应，进行“教科书式”的快速、有序撤离，这当然非一日之功，而是必须将其作为一门必修课，在日常的学习生活中认真对待。在此次地震中，学校、幼儿园迅速转移学生，既展现了平时进行生命安全教育、组织应急疏散演练的成效，也向全社会上了一堂面对地震等灾害紧急避险疏散的公开课。开展生命安全教育与组织应急演练，必须持之以恒，常抓不懈。

5·12汶川大地震后，我国教育部联合央视推出了“开学第一课”，后成为一年一度面向全国中小学生的大型公益节目。2008年的“开学第一课”主题就是生命安全教育——“知识守护生命”。事实上，每一学期的开学第一课，主题都应该是生命安全教育，因为保障师生的生命安全，是对学校办学的底线要求。应把生命第一、安全第一、健康第一等原则贯穿在学校教育与管理的全过程。

为加强对中小学幼儿园应急疏散演练工作的指导，提升学校应急疏散演练的组织和管理水平，强化师生安全意识和应急避险能力，培养学生终身受益的安全素养，2014年，教育部研究制定了《中小学幼儿园应急疏散演练指南》，强调要提升应急疏散演练的实际效果，通过实战型应急疏散演练，进一步增强师生安全意识，提高逃生自救能力，在发生紧急情况时，能有序、迅速地安全疏散，确保师生的生命安全。总体看来，我国中小学幼儿园都已把应急疏散演练作为常规性的教育活动，但是，也有一些学校重视程度不够，演练效果一般，有的学生在参加演练时嘻嘻哈哈，嬉戏打闹，并不把演练真当一回事。

网传视频中的学校、幼儿园紧急疏散撤离场景，应该是学校、幼儿园应对地震的基本操作，这是多年坚持应急疏散演练的成果。这说明，只有高度重视、科学组织平时的应急疏散演练，才不会在面对突发灾难时手忙脚乱，造成不可挽回的损失。

生命安全教育，是养成性教育。我国一些地方学校，在进行生命安全教育时，也采取知识教育的方式，给学生灌输某些安全知识，可是，由于缺少实际的体验，很难让所有的学生都形成安全意识、掌握生存技能。

生命安全教育，是全过程教育，其根本的出发点与目标，是促进每个学生身心健康成长。这也就要求学校除了关注学生安全教育、安全管理之外，还要重视生命教育。近年来，青少年学生自杀事件引发舆论关注，有的学生仅仅因为父母不让用手机，就走极端，这就是生命教育缺失的后果。学生不懂得珍惜生命，也不知道生命的价值和意义。有的学生患上感受不到生活乐趣、生命价值的“空心病”。

重视生命安全教育，应转变只重视知识教育而弱化其他教育，只关注学习成绩而不关心学生身心健康成长的功利教育倾向。要真正践行“生命第一”的育人理念，尊重每个孩子个体的人格，并给每个学生人生出彩的机会，让每个孩子在安全的学习生活环境中快乐地成长。