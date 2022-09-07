让油纸伞获得更多人喜爱（新国潮）

闻士善在制作油纸伞

受访者供图

一把把图案各异、造型精美的油纸伞在镜头中转动，伞骨慢慢撑开，伞面如花朵般绽放，氤氲的水墨、傲然的梅花、俏丽的花旦……尽显中华文化之美。

撑起油纸伞的是一双布满老茧的手。他便是浙江富阳油纸伞非遗传承人闻士善。59岁的闻士善已经带着这项技艺走过了30多年。他的油纸伞不仅受到年轻人喜爱，还吸引了众多海外网友，远销日本、韩国、美国、欧洲、中东等国家和地区。

油纸伞是一门有着上千年历史的古老手艺。闻士善20多岁时继承了父亲的油纸伞制作手艺。那时，油纸伞正面临着传承危机，是“要被市场淘汰的东西”，村里无论是制伞匠人还是买家都寥寥无几。面对这样的情况，闻士善没有退缩，他下定决心要当这个行业的“状元”。

闻士善开始从两方面着手：一是改进油纸伞质量，让它从日用品变成工艺品；二是向更多人展示油纸伞，让人们了解它、爱上它。

“那时候，油纸伞主要集中在旅游景点售卖，通过压价促销，工艺和质量都不高。我就想在精品化上下功夫。”闻士善说。普通油纸伞需要70多道工序，而闻士善的油纸伞则有106道工序。

闻士善的油纸伞最初是借助互联网在海外打响名气。2003年，他牵了一根网线到村里，并斥资购买电话、电脑和数码相机，开始自学电脑，注册电商账号。费尽周折，闻士善终于将自己拍摄的油纸伞照片放到了电商平台上，从日本客户那里挣到了第一笔钱。凭着精湛的手艺，闻士善的油纸伞获得了越来越多国外客户的认可，远销海外。

打开海外市场不仅扩大了油纸伞的销路，也带来了展示中华文化的机会。2018年1月，闻士善带着富阳油纸伞走进希腊雅典，参加文化交流活动。“活动现场人山人海，挤满了想了解中国传统文化的人。”闻士善说。现场还设有互动环节，让观众体验油纸伞的制作工艺。活动结束后，还有希腊当地学校联系中国驻希腊大使馆，希望邀请闻士善去学校展示，但因签证到期，未能成行。

在推动油纸伞走向大众方面，闻士善一直很“赶时髦”。他说，让古老的技艺拥抱互联网，是“比同行先行的一小步”。2018年底，闻士善开通抖音账号，拍摄了第一条油纸伞短视频。他由此迅速走红网络，在几天内收获了大量粉丝，也打开了油纸伞“互联网+”的新销路。

随着汉服热兴起，许多年轻人把目光投向古色古香的油纸伞。闻士善紧跟潮流，制作了许多适合搭配汉服的国风图案伞面。在2020年的抖音国风大典上，热情的粉丝从外地赶到现场与闻士善合影留念，他带来的200多把油纸伞也销售一空。面对这样的热情，闻士善非常高兴：“喜欢油纸伞的人多了，我们油纸伞手艺人就更有动力了。”

不过在闻士善眼中，油纸伞不只是一件商品，更承载着中华传统文化。他建立同好群，去学校讲课，向年轻人讲述油纸伞的文化价值。闻士善说，繁体字的伞（即傘）由5个人组成，“油纸”也有“有子”的谐音，伞的形状为圆形，这些都共同组成了人们对家庭“人丁兴旺、团团圆圆”的美好祝愿。油纸伞的实用价值和文化价值在漫长的历史发展中相互交融。

如今，油纸伞早已成为闻士善生命的一部分。他经手的每一把伞都凝结着自己的用心。正是这一份饱含热爱的工匠精神，让油纸伞这项古老技艺获得了更多人喜爱。