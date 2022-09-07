四川泸定地震救灾工作紧张有序进行

9月6日，在四川省泸定县泸桥镇，四川省人民医院赴泸定医疗队医务人员正接诊直升机转运出来的伤员。

王明峰 兰昌文摄影报道

9月5日晚，在四川省泸定县得妥镇联合村隧道入口处，消防人员正转移被困群众。

王明峰 陈兆波摄影报道

9月6日，因道路损毁严重，四川省森林消防总队特勤大队二中队队员徒步前往泸定县磨西镇燕子沟深处的大乌科村，搜寻被困群众。

宋豪新 曾 鹏摄影报道

本报北京9月6日电 记者从四川省“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部新闻发布会获悉：截至6日14时，地震已造成66人遇难（其中甘孜藏族自治州38人、雅安市28人）、15人失联、253人受伤（其中危重伤5人，重伤70人）。

据介绍，截至6日7时，地震共造成退服基站334个，已抢通恢复基站77个；光缆受损134公里，已抢通29公里；通信中断业务影响1.6万户。地震还造成农村公路阻断15条，已抢通4条。地震发生后，大渡河一级支流湾东河出现断流，形成堰塞湖。目前已有较大自然泄流，风险总体可控，受威胁群众已疏散转移。

6日，各级各部门继续全力救灾。

记者从应急管理部获悉：6日凌晨，国务院抗震救灾指挥部工作组抵达四川，立即深入震中泸定县磨西镇和受灾严重的石棉县察看灾情，指导开展抗震救灾工作。工作组要求，当前要把抢救生命作为首要任务，抢抓72小时黄金救援期，全力做好受伤人员救治，尽最大努力搜寻失联者；要做好余震监测和次生灾害防范工作，避免新的人员伤亡；要妥善安置受灾群众，抓紧调拨发放基本救灾物资，千方百计保障受灾群众基本生活；要做好灾区疫情防控工作，确保大灾之后无大疫；要尽快恢复通往重灾区的道路交通，加快供水、供电、供气、通信等抢修进度。

据介绍，截至6日18时，应急管理部已调派国家综合性消防救援队伍1700余人、370余台消防车和工程车辆，安全生产应急救援队伍190余人，部自然灾害工程救援中心（中国安能）98人、31台套装备，社会应急力量370余人，航空救援直升机9架、无人机3架，赴现场开展工作。

中国地震局派出160余人现场工作队，开展地震监测、烈度评定、震害调查等工作。

国家卫生健康委组织医疗卫生力量，增派紧急医学救援队，派出国家级重症专家组赴灾区指导伤员救治。截至6日14时，中国红十字会总会已累计向地震调拨救灾物资1.1万余件，救灾款物价值400余万元；先后调派120余名赈济救援队、搜救队队员前往灾区开展救援救助。

截至6日零时，四川省水利部门共派出283支队伍1327人，排查水库、水电站、堤防等。

5日，武警四川总队1000多名官兵多路驰援震中。6日，武警四川总队多支救援力量继续深入泸定县磨西镇共和村、磨子沟村、咱地村等多地转移受灾群众。截至6日16时，武警四川总队官兵共抢通道路2.9公里，搭建简易便桥4座，疏散转移群众1855人，救治伤员274人，医疗巡诊1300余人次，搜救被困人员37人，排查民房700余间，搭建帐篷528顶，搬运物资81吨，环境消杀1.5万平方米。

四川省财政厅在5日向甘孜州专调5000万元基础上，向雅安市紧急专调资金5000万元，向甘孜州、雅安市紧急下达地震次生地质灾害应急处置资金2000万元、省级地质灾害防治补助资金2000万元。四川省应急管理厅调拨省级救灾物资83580件，支持灾区救助安置工作。

截至目前，灾区受灾群众已全部得到转移安置。目前甘孜、雅安各地生活必需品市场运行总体平稳，供应充足、秩序良好。全面排查次生灾害、抢通基础设施、开展保险理赔等工作正稳步进行。

（综合本报记者王明峰、宋豪新、王永战、邱超奕、王浩、白剑峰、申少铁、喻思南、李卓尔报道）

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《 人民日报 》（ 2022年09月07日 04 版）