建设健康中国，全民健康更有保障（人民观点）

十年来，我国医药卫生体制改革取得显著成效，医疗卫生服务资源总量持续增长，医疗技术能力和医疗质量水平不断提升，为人民健康提供了可靠保障

我们坚持预防为主，深入推进健康中国行动，推动卫生与健康事业发展从以治病为中心向以人民健康为中心转变，将维护人民健康的范畴从传统的疾病防治拓展到影响健康的各个领域

在福建三明，如今乡村医生为村民看病抓药的时候，会一次开出“三张处方”：药品处方、生活运动处方、饮食处方。除了常规的药物治疗外，每一份处方都列了10余条注意事项，对患者的生活起居、健康管理等提出了建议。过去重视“治”，现在还注重“防”，得益于医改的持续推进，三明的基本公共卫生服务均等化水平不断提高，疾病预防的关口在不断前移，给群众带来越来越多的健康红利。三明的变化，是健康中国建设的一个缩影，是全民健康更有保障的具体体现。

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。习近平总书记强调：“人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，发出建设健康中国的号召，确立新时代卫生与健康工作方针，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。2021年我国人均预期寿命78.2岁，10年提升近4岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。可以说，这十年是我国卫生健康事业取得突出成绩、老百姓健康获得感不断增强的十年。

公共卫生是全民健康的基石。这是我们亲身经历的大考：新冠肺炎疫情突如其来，病毒不断变异，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。这是我们亲眼见证的成绩：沙眼曾是我国第一位的致盲性眼病，经过长期努力，2015年5月，我国宣布达到世界卫生组织根治致盲性沙眼的要求，沙眼不再是一个公共卫生问题；疟疾曾是我国流行历史最久远、影响范围最广、危害最严重的传染病之一，2021年6月，世界卫生组织宣布中国通过消除疟疾认证。十年来，我国不断加大公共卫生投入，有效控制了传染病的流行和蔓延，地方病严重流行趋势得到有效遏制，重大疾病预防控制成效显著，有力地提高了人民的健康水平。

医疗卫生服务直接关系人民身体健康。这十年，一方面，我们建成了世界上规模最大的医疗卫生体系，形成覆盖城乡的医疗卫生服务网，分级诊疗制度加快推进，有效缓解了群众看病难问题。今天，许多群众在家门口的社区医院就能满足日常就医需求，动动手指就能完成挂号缴费，足不出户就能在线复诊开药，点击手机就能查看检查化验结果。另一方面，医保制度改革不断深化，药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措持续实施，医药价格逐步回归合理水平，越来越多的常用药、救命药纳入医保目录，居民就医负担不断减轻，看病贵的问题也逐步得到缓解。居民个人卫生支出占卫生总费用由2012年的34.34%下降到2021年的27.7%。十年来，我国医药卫生体制改革取得显著成效，医疗卫生服务资源总量持续增长，医疗技术能力和医疗质量水平不断提升，为人民健康提供了可靠保障。

随着经济社会发展水平和人民生活水平不断提高，人民群众更加重视生命质量和健康安全，健康需要呈现多样化、差异化的特点。人民群众不但要求看得上病、看得好病，更希望不得病、少得病。这十年，从深入开展爱国卫生运动，到完善国民健康促进政策；从突出抓好中小学健康促进，强化肥胖、视力不良等儿童重点疾病筛查干预，到建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制；从实施国民营养计划，到广泛开展全民健身运动……我们坚持预防为主，深入推进健康中国行动，推动卫生与健康事业发展从以治病为中心向以人民健康为中心转变，将维护人民健康的范畴从传统的疾病防治拓展到影响健康的各个领域，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务，织就了更加完善的健康保障体系。

“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，就一定能实现人人享有健康的美好愿景，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 05 版）