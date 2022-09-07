“两节”商品足  供应保障稳(新时代画卷)

湖南省娄底市双峰县井字镇花山村的中稻陆续成熟，农民在晾晒稻谷。

李建新摄（影像中国）

四川省成都市益民菜市东苑店内，菜品琳琅满目，市民在选购蔬菜。

本报记者 王明峰摄

一列满载冷冻食品的冷链班列从山东省济南市董家镇铁路货运中心出发，前往四川省城厢站，这是山东首趟发往四川的冷链集装箱班列。此通道将加快两地冷链物流周转，满足市场需求、实现区域互补，保障产业链供应链稳定。

薛 冰摄（影像中国）

市民在北京市朝阳区一家生活超市选购水果等生活用品。

本报记者 丁雅诵摄

云南省昆明市斗南花卉市场，“两节”鲜花供应充足。斗南花市以花卉消费体验、旅游体验、文化体验为特色，日前已入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单。

沈靖然 吴 鑫摄影报道

河北省邯郸市广平县市场监督管理局执法人员在当地超市现场检查月饼，切实保障食品安全。

邵玉姿 赵春辉摄影报道

米面粮油供应充足，蔬菜果品购销两旺……中秋、国庆“两节”即将到来，各地“米袋子”“菜篮子”供给丰富、渠道畅通、价格稳定、服务快捷，让百姓“购物车”装得更多。

小小“菜篮子”，装着大民生。各地区各部门多举措稳定“供应链”，全维度织密“保供网”。一方面，保供在加力。在落实疫情防控各项要求的前提下，各地组织好各类民生商品生产和采购；商贸流通企业根据节日市场消费特点拓展供应渠道、提前充实储备、抓好产销衔接、预先安排运力，确保生活物资供应。另一方面，稳价不掉线。加大市场价格监管力度，以群众生活必需品为重点，各地密切关注市场供需变化，引导各类市场主体合理安排购销活动；抓牢价格监督检查，督促市场从业者诚信守法经营；营造公开透明、规范有序的市场环境，全链条保障消费者权益。通过各方联动、协同共治，群众“米袋子”更充实、“菜篮子”更丰富、“果盘子”更多彩，人们高品质生活获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（本报记者 齐志明）

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 12 版）