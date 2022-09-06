国家卫健委：国家级重症专家组赴灾区指导伤员救治

人民网北京9月6日电 （记者孙红丽）据“健康中国”微信号消息，国家卫生健康委继续全力做好四川省甘孜州6.8级地震医疗应急工作。

地震发生后，国家卫生健康委快速组织医疗卫生力量赴灾区支援。在增派紧急医学救援队同时，派出司局级负责同志带领国家级重症专家组赴灾区指导伤员救治。按照集中患者、集中专家、集中资源和集中救治原则，将全部重症伤员集中收治在高水平医院，提升救治效果，切实提高治愈率。

另外，国家卫生健康委派出由传染病防控、环境消杀、饮用水卫生、病媒生物控制等专家组成的国家级公共卫生专家组赶赴灾区指导灾后卫生防疫工作。

据“9·5”四川泸定6.8级地震新闻发布会第二场最新通报，9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16公里。截至6日14时，地震已造成66人死亡（其中甘孜州38人、雅安市28人）、15人失联、253人受伤（其中危重伤5人、重伤70人）。