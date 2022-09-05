沈阳设立“黄码”医院 保障涉疫区域患者常规诊疗
李昂
9月4日，沈阳市浑南区的一处核酸检测点。新华社记者 李昂 摄
为做好沈阳市当前疫情防控期间的医疗服务，日前沈阳设立市区两级“黄码”医院保障涉疫区域就医。
根据沈阳地区疫情最新发展态势，沈阳市疫情防控指挥部启动沈阳市第四人民医院北陵院区为市级综合“黄码”医院，启动沈阳市妇婴医院小北院区和沈阳市儿童医院为市级专科“黄码”医院。
9月4日，沈阳市民进入一居民小区统一出入口。新华社记者 李昂 摄
与此同时，沈阳市各区县设置1家区县级医疗机构作为本地区“黄码”救治医院，由区级疫情防控指挥部门进行属地管理，承担常规诊疗及孕产妇、儿童、血液透析、急诊急救等救治工作。
沈阳市卫健委副主任贺燕说：“为做好我市当前疫情防控期间的医疗服务，市卫生健康委统筹调度全市医疗资源保障涉疫区域就医需求。组织市急救中心组建3级疫情应急转运梯队，135名急救人员，配足急救车辆，全力保障应急救治。市区两级联动，充分减轻急救资源挤兑现象，保障急危重症患者得到及时救治。”
据了解，截至9月4日，沈阳已针对此轮秋季新冠疫情做完10轮区域核酸检测。
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