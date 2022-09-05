大使要把金枪鱼送上中国餐桌（采访手记）

所罗门群岛全境有大小岛屿900多个，陆地面积为2.84万平方公里，海洋专属经济区面积则有100多万平方公里，是一个被大海拥抱的国度。

“我在中国当大使”栏目组走进所罗门群岛驻华大使馆时，发现海洋元素随处可见。一进门，就见访客登记台立着一根木雕，雕饰着鱼、海豚、海龟、章鱼、龙虾等各种海洋生物。会客室门口展示架上的手工艺品，也满是大海气息。木碗是一只栩栩如生的“海龟”；木船像是两头高高翘起的牛角，船身饰有银色花纹。墙上高悬的所罗门群岛国徽也藏着海洋元素：左侧一只鳄鱼、右侧一只鲨鱼，中间还有两只海龟。

所罗门群岛驻华大使约翰·莫法特·傅桂身着深蓝色西装，内搭的衬衫是蓝白相间纹样，好似浪花拍岸。与栏目组聊起所罗门群岛的海产品，傅桂大使滔滔不绝。所罗门群岛渔业资源丰富，海产品是该国的重要出口产品。每年，所罗门群岛捕获金枪鱼约8万吨。“所罗门群岛的生态环境特别适宜金枪鱼生长。”大使自豪地说。

在大使端起的一只木盘里，装着好几种不同风味的金枪鱼罐头。大使拿起其中一个黄色罐头，笑着说：“所罗门群岛金枪鱼特别好吃，好吃到你都不想和伴侣分享。”此话一出，让人不由垂涎，所罗门群岛金枪鱼到底特别在哪儿？有什么特别吃法？大使娓娓道来：品味所罗门群岛金枪鱼，未尝其滋味，先闻其气味，入口前，鲜香就扑鼻而来。大使希望能早日将所罗门群岛的金枪鱼罐头送上中国消费者的餐桌。

所罗门群岛的特产不仅有金枪鱼，陪同大使采访的工作人员特蕾莎也为家乡特产带起了货。“这是椰子油、椰子皂。”特蕾莎说，椰子油晶莹透亮，椰子皂乳白细腻，都是纯天然制品。细细一闻，椰子清香十分宜人。

使馆门口一幅画作描绘了所罗门群岛在太平洋上星罗棋布的岛屿。“看，我的家乡在瓜达尔卡纳尔岛，大使的家乡在北方的马莱塔省。”特蕾莎指着画作当起了导游，“欢迎大家日后来‘幸福之岛’，享受轻松的海岛假日。”