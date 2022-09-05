就近满足家庭托育需求（关注一老一幼  优化社区服务②）

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推进社区适儿化改造、建设多种形式托育机构、丰富拓展托育课堂和实践活动……近年来，湖北省咸宁市出台多项政策措施，推进落地见效，提升婴幼儿家庭获得服务的可及性，切实解决婴幼儿家庭后顾之忧。

婴幼儿的健康成长，关系着万千家庭的未来。自2019年6月被湖北省卫健委确定为全省促进3岁以下婴幼儿照护服务发展示范试点以来，咸宁市积极推进社区适儿化改造、建设多种形式托育机构、丰富拓展托育课堂和实践活动，切实解决群众后顾之忧。

发展社区托育

完善配套设施

在咸宁市咸安区文笔路社区畔山林语小区党群服务中心一层大厅内，不时传来孩童的欢笑声。几名幼童在爬行垫上玩耍嬉戏，两名稍大一点的孩子在老师的指导下练习乒乓球，周志芳等志愿者带着一些孩子在做手工。

52岁的社区居民刘艳，正带着1岁的外孙喻哲浩在沙发上休息。“多亏社区提供了这样一个带娃的好去处，不仅有爬行垫、扭扭车和各种玩具，还有专门的手工、运动、棋牌和阅读区，免费提供各种儿童读物。”刘艳说，每天都有几名志愿者守在这里，带孩子玩耍和学习，保证孩子们的安全。

文笔路社区党委副书记钟军说，这个400余平方米的空间，原来是小区开发商交付给社区的公共服务用房。去年以来，社区将其打造成纳凉服务点和社区儿童之家，为社区居民尤其是有婴幼儿的家庭提供免费的托育服务场所和设施。每周六，社区党委还会联合附近的青龙山高中开展“快乐星期六”活动，请来学校的体育、音乐等课程老师，为辖区内儿童教授文体课程。

除了室内的场所，小区室外还集中设置了跷跷板、秋千等儿童娱乐设施。同时，在居民楼门口的台阶旁，专门设计了便于婴儿车出行的坡道。“这个设计很人性化，坡道的角度也比较平缓，带娃出门既方便又安全。”刘艳一边说着，一边推着婴儿车，轻松上了楼梯间。

近年来，咸宁大力发展社区托育服务，鼓励利用社区党群服务中心等资源建立婴幼儿照护中心，推进社区适儿化改造，建立以社区为依托、机构为补充、普惠为主导的托育资源供给体系。7月以来，在全市社区党群服务中心和小区红色驿站共设立了66个公共服务空间，除了休闲纳凉，还提供婴幼儿照护设施和托管服务，满足群众家门口的托育需求。

丰富托育形式

增加服务机构

“早上8：06，测温：体温36.1摄氏度，一切正常”“早上8：14，喝水：今天在幼儿园第一次喝水，喝水量120毫升”“早上8：21，进餐：美好的一天从早餐开始”……8月26日一早，宋晚霞开车送孩子到托育园后，回到超市上班，手机屏幕上弹出孩子的几条实时动态。

“通过这个智慧托育平台，我们可以在手机上实时掌握孩子在托育园的各种状态，作为家长更加放心。”宋晚霞说。

宋晚霞和丈夫在咸安区金泉湾小区经营着两家超市，家里大女儿10岁，二宝孙嘉岳2岁10个月，此前一直是孩子的奶奶帮忙照顾。“老人年纪大了，在城里住不太习惯，我们就让她回去休息。”宋晚霞说，今年初，孩子奶奶回了通山老家。

孩子太小，还没到上幼儿园的年纪；夫妻俩平时要照看生意，也没办法一直陪着孩子。孩子怎么照护，成了夫妻俩头疼的问题。今年6月，宋晚霞在附近的温泉阳光幼儿园了解到，为解决周边社区3岁以下婴幼儿托育难题，该幼儿园在水岸澜庭小区新开了一家阳光安贝尔托育园，距离自家只有500米。

宋晚霞上门走访后，园长蔡勤同意可以让嘉岳先试读两天。“以前不了解，觉得把孩子放在托育园还有点不放心。观察了两天，发现老师们照顾孩子很细心，吃喝玩都有保障。”宋晚霞说，孩子每天在园生活、玩耍的情况还会被拍成小视频发到家长群。

硬件上，托育园的教室宽敞明亮、设施齐全，楼顶还有草坪、塑胶篮球场等户外活动场所。同时，还有防夹手的门、防摔的软楼梯等人性化设计。收费上，该园是政府支持建设的普惠型托育园，每月餐费和保教费合计1400元，就近入园、按学期报名还有优惠。市里对在登记备案托育机构或取得办学许可证幼儿园入托的政策内二孩及以上婴幼儿，每学期还发放500元入托补贴。

近年来，咸宁增加托育服务供给，引导有条件的幼儿园通过“小小班”等形式，延伸覆盖至3岁以下幼儿。同时，通过支持用人单位为职工提供福利性托育服务、加快建设公办托育服务机构、引导社会资本创办托育机构、探索居家照顾的“家庭式托育”等多种形式，推进托育机构建设。

“力争到2025年底，全市乡镇（街道）至少建立一所普惠托育服务机构，每个社区均有提供全日托、半日托、计时托、临时托等婴幼儿托育服务机构。”咸宁市卫健委副主任廖晓玲说，目前全市具备托育服务能力的机构已有149家，每千人常住人口拥有托位数达3.8个。

普及科学知识

促进规范照护

“6个月大时，开始添加半固体食物，如米糊、菜泥、果泥等；7—9个月时，可由半固体食物逐渐过渡到可咀嚼的软固体食物……”

周六上午，在咸宁市妇幼保健院托育服务指导中心，7名家长在儿童保健科医生的指导下，利用鸡蛋、胡萝卜等食材，学习制作宝宝的辅食。而在隔壁的医教体融合应用室，近10个亲子家庭正在幼教老师的带领下，一起体验各种亲子游戏。

“从妈妈怀孕到宝宝2周岁的这个阶段，是婴幼儿生长发育至关重要的时期。”咸宁市妇幼保健院副院长张莉说，去年以来，该院联合咸宁市计划生育协会开展优生优育指导活动，为3岁以下婴幼儿及家长提供公益性的优生优育指导及早期教育、亲子沟通、家庭养护等知识培训。

今年5月，咸宁市政府印发《咸宁市落实三孩生育政策十二条配套措施》，要求市、县两级分别依托妇幼保健院成立婴幼儿照护服务指导中心，到2025年底，市、县两级分别至少建立1所公办示范性托育服务中心、1所规范化亲子小屋。截至目前，咸宁已在城区和赤壁市、通城县、通山县建立4家托育服务指导中心。

“我们一方面开展家长课堂、亲子活动和妇幼健康讲座，同时组织服务团队，深入社区开展优生优育大型义诊、科普文化宣传等活动。”咸宁市计划生育协会专职副会长徐红平说，通过系列活动，着重促进婴幼儿运动、认知、语言、情感、智力等能力发展，并向家长普及婴幼儿生长发育、科学养育、营养饮食、防病护理等方面的知识，增强科学育儿能力。

政策保障，服务更优。今年6月出台的《咸宁市托育服务体系发展行动方案（2022—2025年）》明确，到2025年，全市每千人常住人口拥有托位数达到4.5个，登记备案托育机构和取得办学许可证幼儿园婴幼儿托位达到1.3万个。全市托幼服务一体化幼儿园达50%以上，婴幼儿家庭接受科学育儿指导率达90%以上，婴幼儿健康管理率达90%以上。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 13 版）