日本新冠肺炎疫情愈发严峻

据日本广播协会电视台的最新统计，日本9月1日新增新冠肺炎确诊病例149906例，累计确诊19117599例。这近2000万例确诊病例中，有约一半是7月以来报告的。9月1日新增死亡病例303例，累计死亡超过4万例，达40258例。世界卫生组织8月31日发布的统计数据显示，在截至8月28日的一周内，日本新增确诊病例超过125.8万人，连续6周全球最多。

日本厚生劳动省发布的消息显示，7月以来的第七波疫情导致日本的确诊病例数居高不下，病床使用率不断上升，多地医疗资源持续紧张。据日本广播协会电视台统计，8月下旬日本全国47个地方行政区中新冠肺炎病床使用率超过半数的一度达到43个，邻近东京的神奈川县的病床使用率高达90%。东京都的病床使用率“正在接近极限”。厚生劳动省的数据显示，7月上旬以来的死亡病例中95%超过60岁，“多器官衰竭”致死的老年患者数量较多。

确诊病例数激增，再加上部分医疗人员被感染，导致日本医疗系统严重承压，多地普通患者的就医需求遭到挤兑。日本总务省消防厅发布的数据显示，8月8日至8月14日，日本全国共发生6747起“急救运送困难事件”，即救护车接到需急救对象后无法立即确定运送地点，这一数据已连续8周持续增加，连续3周刷新历史最高纪录。据日本媒体报道，神户市有孕妇感染但无法住院，不得不在家中分娩，东京都有约170名需要住院进行人工透析的感染者无法住院。

此前，京都大学医学部附属医院等京都府14家医疗机构发表联合声明表示，疫情已达到非常严重的程度……京都府的新冠肺炎病床实质上处于饱和状态，现在处于“本可以挽救的生命挽救不了”的医疗崩溃状态。声明呼吁民众继续提高警惕，做好日常防范，避免非紧急、非必要的外出。

面对愈发严峻的疫情，日本政府出于经济等方面的考虑，第七波疫情以来没有采取限制行动的防疫措施。不仅如此，政府还不断尝试给相关防控措施“松绑”，例如，现在2万人的单日入境人数上限将从9月7日起升至5万人。近期，日本的球赛现场依然是人头攒动，出行客流量持续恢复，新干线满座，高速公路拥堵。日本政府还考虑放松新冠病毒感染者的外出限制，允许无症状感染者外出购物等。

日本政府正研究最快从9月中旬开始，在全国统一修改目前掌握所有新冠病毒感染者情况的做法，把必须上报的范围限定为老年人等重症化风险较高的人群。据日本共同社报道，9月2日，日本宫城、茨城、鸟取、佐贺4个地区启动了简化“全数掌握”新冠肺炎确诊病例的新机制，将病例上报对象限定为老年人等高风险人群，以减轻医疗一线相关信息录入的工作负担。保健所也不再对年轻的轻症患者进行健康观察。

日本厚生劳动大臣加藤胜信表示，在刚刚结束的暑期，政府没有采取“行动限制”，很多人从大城市前往日本各地探亲休假，导致感染人数不断增加。他警告说，现在各学校陆续开始新学期，疫情可能在儿童群体中进一步扩散，需要格外注意。

日本一些有识之士批评政府抗疫“躺平”带来严重后果，认为这种与新冠病毒“共存”的路线，令本已严峻的疫情雪上加霜，使得老年人和有基础疾病的弱势群体更易成为牺牲品。

（本报东京9月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 16 版）