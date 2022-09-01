国家药监局：查处一批大案要案 保障人民群众用药安全
人民网北京9月1日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，8月31日，国家药监局局长焦红在京主持召开药品安全专项整治工作座谈会指出，通过专项整治行动强化药品全生命周期监管，查处一批大案要案，消除一批风险隐患，完善一系列长效机制，切实维护药品安全形势稳定，保障人民群众用药安全。
焦红指出，各地要按照国务院集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组第一次会议部署要求和国家药监局有关工作安排，进一步提升思想认识、落实药品安全责任，巩固成绩、拓展成果，加大案件查办力度、震慑违法违规行为，增加隐患排查强度、防范化解风险隐患，拓展协同合作深度、确保工作取得更大实效。
焦红要求，各级药品监管部门要以专项整治为契机，大力推进药品监管能力建设和“十四五”规划实施，推动落实地方药品安全属地责任，着力解决药品安全工作重大问题。要提升监管队伍素质，强化专业监管能力，加快构建有效满足各级药品监管工作需求的检查员队伍体系。
要完善部门协同监管机制，加强跨区域跨层级药品监管协同指导，推动市县药品监管能力标准化、规范化建设，确保法律法规得到贯彻执行。要强化技术支撑体系建设，大力提升技术支撑机构能力，加强监管科学研究和智慧监管，加快推进药品监管体系和监管能力现代化。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn