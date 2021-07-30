低保概念不再区分城乡：“应救尽救”是社保分内事

民政部日前印发《最低生活保障审核确认办法》(以下简称《办法》)，删除了有关城市低保、农村低保的概念，所有相关规定不再区分城乡，统一规范为“最低生活保障”。在7月28日召开的新闻发布会上，民政部有关部门负责人表示，《办法》围绕切实兜住兜牢基本民生保障底线的目标要求，适度扩大低保的保障范围，并对最低生活保障审核确认流程进行了优化和完善。

最低生活保障是党和政府为保障困难群众基本生活而作出的一项基础性制度，是社会救助体系中的核心制度安排。早在2012年，民政部就印发了《最低生活保障审核审批办法(试行)》。《办法》的制定和出台，既是因应时势，对《最低生活保障审核审批办法(试行)》进行的系统升级，也是为了更好地保障困难群众的实际需要。

《办法》亮点颇多，比如适度拓展了低保范围，体现在低保边缘家庭中的重病、重残人员可以单独提出低保申请。众所周知，低保以家庭为单位提出申请，以往低保边缘家庭一般并不符合最低生活保障条件。如今，这种家庭中的重病、重残人员可单独申请低保，无疑更具人文关怀。

《办法》还删除了有关城市低保、农村低保的概念，所有规定不再区分城乡，统一规范为“最低生活保障”。虽然删除城市低保概念和农村低保概念并不等于完全弥合了两者差异，但是这种统一规范依然富有现实意义，因为这是统筹城乡低保制度的重要一步。对此，民政部有关部门负责人说得很清楚：“下一步，我们将指导地方逐步减少低保工作的城乡差异，推动低保制度城乡统筹发展。”坚定不移地加快推进低保制度城乡统筹，是适应户籍制度改革新要求的需要，也是缩小城乡差距的需要，更是践行以人为本的需要。

加快推进低保制度城乡统筹正当时。一来，城乡低保标准确有差异。最新数据显示，全国城市低保平均标准达到了694元/人·月，农村低保标准达到6150元/人·年，分别较上年同期增长6.4%、8.4%。稍加计算便知，城乡低保标准差距有不小的统筹空间。

二来，我国吃低保的群体主要集中在农村，他们需要获得更多的注视和关爱。据统计，截至2021年6月底，全国共有城乡低保对象4311.1万人，其中，城市低保对象773.1万人，农村低保对象3538万人。唯有在城乡统筹上迈出更大步伐，特别是加大提升低保家庭的“造血”功能，才能使他们的生活更有品质。

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。无论加大民生兜底保障，夯实基本生活救助制度，还是规范完善低保制度，将符合条件的困难群众一个不漏地纳入低保范围，确保“应救尽救”，都是民政部门的分内事。特别在当下，做好这方面工作，不仅有利于困难群众维护自己的基本生活权利，还有利于巩固社会救助兜底脱贫成果。

民生是最大的政治。国家多年来持续缩小城乡区域发展差距，让低收入人口和欠发达地区共享发展成果，在现代化进程中不掉队、赶上来。从实际出发，继续集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提高公共服务共建能力和共享水平，织密扎牢托底的民生“保障网”，确保人民群众安居乐业、社会秩序安定有序，我们还有不少的工作要做。行而不辍，未来可期。