亮剑！多地开展医疗乱象专项整治

中新网北京8月31日电 今年以来，多地推出清廉医院建设举措，开展针对医疗系统权力监督和乱象治理的专项整治，一些地区还通过智能系统，加强行医过程线上“阳光”留痕管理。

湖南省怀化市纪委监委网站截图

这家医院门诊人均收费下降明显，为啥？

“今年该医院门诊人均收费下降了20.39%，出院患者人均药品费用下降了21.33%。”

8月30日，湖南省纪委监委网站“三湘风纪网”报道了怀化市中医医院推进清廉医院建设的成效。

据介绍，怀化市纪委监委在全市医疗系统启动清廉医院建设，强化以案促改促建促治。该市市直医疗单位共排查岗位廉政风险点1714个，进一步修订完善药品耗材设备采购、工程项目建设、选人用人、财务管理等重大事项管理制度，并严格监督执行，全面规范权力运行。

报道中提到的“以案促改”有现实针对性。去年4月21日，怀化市纪委监委网站同时发布了怀化市中医院党委书记王岳欣，怀化市中医院院长张绪华被查的消息。

今年5月，怀化市纪委监委通报，2011年11月至2021年4月，王岳欣任市中医院党委书记期间，在药品供应、医疗设备采购等方面为相关企业谋取利益，多次收受财物120.2万元。

2014年12月至2021年5月，张绪华任市中医院院长期间，为他人在医疗设备、药品采购和货款结算等方面谋取利益，多次收受财物共计343万元。此外，王岳欣、张绪华还存在其他严重违纪违法问题。

去年11月，王岳欣、张绪华被“双开”，两人涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

电视专题片《零容忍》视频截图

反腐大片曾聚焦医疗腐败

今年年初，备受关注的反腐主题电视专题片《零容忍》曾将镜头对准医疗领域腐败问题和不正之风。

专题片介绍，云南省昆明医科大学第二附属医院原党委副书记、院长马林昆收受30多名商人送上的财物，折合人民币达3000多万元。

在昆医附二院采购的数十种大型医疗设备，马林昆从经销商那里收受了巨额钱财。“比较典型的一台设备是数字血管造影系统，设备代理商从设备生产商处拿到的价格是579万元人民币，但是卖给医院的合同价却是1170万元人民币，相当于翻了一倍。”云南省纪委监委工作人员杨新宇介绍。

专题片称，“看病难，看病贵”是长期以来群众反映的重点问题，是各级党委政府着力要解决的民生问题。切实解决这一问题，也是深化医改的重要任务。像马林昆这样利用职权，在医疗器械设备、耗材采购上攫取私利，医院多付的成本最终会转嫁给患者、转嫁给财政，损害的是国家和人民的利益。

其实，近年来，国家层面持续加大对医药购销领域和医疗服务中不正之风的整顿力度。

去年11月，国家卫健委等多部门发布《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，今年6月，九部门印发纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的工作要点。文件要求，深入开展医疗领域乱象治理，惩治“红包”、回扣等行风问题，严肃查处医疗机构工作人员利用职务、身份之便直播带货等。

多地开展医疗乱象专项整治

除了国家层面，今年以来，广西、河南、青海、河北等多省份都推出针对医疗系统权力监督和乱象治理的专项整治。

例如，今年4月，广西印发《关于大力推进清廉医院建设实施方案》，文件提出，进一步规范医务人员的医疗服务行为，做到合理检查、合理用药、合理治疗，严格控制医疗费用不合理增长。

在南宁，广西纪检监察网8月报道，今年以来，南宁市纪委监委从严纠治和查处违反诊疗规范、不合理用药、索要“红包”、违反招标和采购纪律等腐败和作风问题，持续净化医疗卫生领域政治生态、行业生态。“共督促整改问题1100多个，清退‘红包’、回扣等款物共60多万元。”

在青海，6月，青海启动为期8个月的医疗乱象专项整治行动，要求严厉打击各类违法违规执业行为等，诸如以虚假检查、虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式，欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等。

日前，中央纪委国家监委网站还报道了浙江杭州推进医疗领域腐败问题专项整治的情况。据介绍，专项整治以来，杭州全市公立医院共有219人主动说明违纪问题，上交红包及礼品礼金59万余元。报道还称，一批“数智”监督平台在公立医院上线运行，加强行医过程线上“阳光”留痕管理。(完)