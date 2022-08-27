上海8月26日新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者7例

“健康上海12320”微信公众号消息，2022年8月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者7例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例5例和无症状感染者4例，其中4例确诊病例和4例无症状感染者在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年8月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。治愈出院2例。

该病例，居住于宝山区，系8月25日报告的本土确诊病例的密切接触者，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年8月26日0—24时，新增本土无症状感染者7例。

无症状感染者1—无症状感染者2，居住于浦东新区，无症状感染者3—无症状感染者6，居住于杨浦区。6人均系8月25日报告的本土确诊病例的密切接触者，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7，居住于浦东新区，系之前报告的本土确诊病例的密切接触者，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年8月26日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院12例，其中来自日本7例，来自罗马尼亚2例，来自塞内加尔1例，来自法国1例，来自德国1例。

病例1为中国籍，在英国留学，自英国出发，经丹麦转机，于2022年8月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为土耳其籍，在土耳其旅行，自土耳其出发，于2022年8月17日在外省入境，入关后即被集中隔离观察。隔离期满后返沪落实居家健康监测，其间例行核酸检测结果异常。疾控中心实验室复核为阳性。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在日本工作，自日本出发，于2022年8月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年8月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年8月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪密切接触者110人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年8月26日0—24时，新增境外输入性无症状感染者4例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，乘坐同一航班，于2022年8月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为葡萄牙籍，在法国生活，自法国出发，于2022年8月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在西班牙生活，自西班牙出发，于2022年8月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

4例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者36人，均已落实集中隔离观察。

2022年8月26日0—24时，解除医学观察无症状感染者10例，其中本土无症状感染者3例，境外输入性无症状感染者7例。

2022年7月3日0时至2022年8月26日24时，累计本土确诊162例，治愈出院182例，在院治疗4例，死亡0例；无症状感染者706例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年8月26日24时，累计境外输入性确诊病例5114例，出院5037例，在院治疗77例。现有待排查的疑似病例0例。