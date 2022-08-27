上海7个区域划为疫情高中风险区
“上海发布”微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级（具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算）：
一、疫情高风险区（1个）
杨浦区长海路街道国京路50弄7-13号平安佳苑（包括沿街商铺）
二、疫情中风险区（6个）
浦东新区合庆镇东风村二队
浦东新区洋泾街道张杨路2238弄、崮山路626弄小区
杨浦区五角场街道政本路268号所在楼栋及沿街商铺
杨浦区五角场街道政法路315号
杨浦区五角场街道四平路2152号富庆国定大厦及其裙楼相关沿街商铺
宝山区顾村镇电台路398弄（世纪长江怡园）
三、疫情低风险区（4个）
下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：
浦东新区合庆镇
浦东新区洋泾街道
杨浦区五角场街道
宝山区顾村镇
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