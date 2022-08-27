人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

上海7个区域划为疫情高中风险区

2022年08月27日09:32 来源：央视网

　　“上海发布”微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级（具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算）：

　　一、疫情高风险区（1个）

　　杨浦区长海路街道国京路50弄7-13号平安佳苑（包括沿街商铺）

　　二、疫情中风险区（6个）

　　浦东新区合庆镇东风村二队

　　浦东新区洋泾街道张杨路2238弄、崮山路626弄小区

　　杨浦区五角场街道政本路268号所在楼栋及沿街商铺

　　杨浦区五角场街道政法路315号

　　杨浦区五角场街道四平路2152号富庆国定大厦及其裙楼相关沿街商铺

　　宝山区顾村镇电台路398弄（世纪长江怡园）

　　三、疫情低风险区（4个）

　　下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：

　　浦东新区合庆镇

　　浦东新区洋泾街道

　　杨浦区五角场街道

　　宝山区顾村镇

(责编：申佳平、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn