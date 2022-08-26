第六个残疾预防日到来
全社会残疾预防意识显著提升
本报北京8月25日电 （记者陈劲松）8月25日是全国第六个残疾预防日。今年残疾预防日宣传教育活动主题为“普及残疾预防知识，建设健康中国”。各地积极组织开展宣传教育活动，推进残疾预防知识进家庭、进社区、进校园，全社会残疾预防意识显著提升。
日前，中国残联、中央网信办等17部门联合印发《关于组织开展第六次残疾预防日宣传教育活动的通知》。通知要求，各地各部门要利用残疾预防日契机，着力宣传普及残疾预防知识，加强遗传和发育、疾病、伤害等致残因素防控和残疾康复知识的针对性宣传，重点面向儿童、青少年、新婚夫妇、孕产妇、婴幼儿家长、老年人、高危职业从业者、伤病者、残疾人等人群。
通知同时公布了《残疾预防核心知识（2022版）》，涵盖出生缺陷和发育障碍致残、疾病致残、伤害致残防控、康复服务促进等方面。
2017年6月，国务院批准将每年8月25日设立为残疾预防日。
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