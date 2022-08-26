全国医师数量逾428万人

本报北京8月25日电 （记者王美华）国家卫健委25日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康科技创新与医学教育工作进展成效。

卫生健康科技创新不断取得重大进展。2008年以来，国家卫健委牵头组织实施了“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个国家科技重大专项，专项支持获批上市一类新药达80个，是专项实施前的16倍。

卫生健康科技创新体系建设不断完善。在心血管领域等常见病、多发病的20个领域建成了50家国家临床医学研究中心；在生物医药领域建成75家国家重点实验室；在北京协和医院等5家医疗机构建设转化医学国家重大科技基础设施，布局建设109家委级重点实验室，省级行政区域实现全覆盖。

截至2021年底，全国医师数量已达到428.7万人，千人口医师数达到3.04人，数量接近发达国家医师配置水平。