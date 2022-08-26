新加坡启动心理健康网络建设

日前，新加坡政府启动心理健康网络建设，加强关爱民众心理健康。新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉表示，建设心理健康网络的目标是提高民众对心理健康问题的认知，让民众掌握帮助自己和他人的心理健康技能，创造更加安全的生活空间。

新加坡心理健康网络建设聚焦两个领域，一是增进社区和同伴互助，扩大上游支援渠道，指导民众采取积极措施应对心理健康问题；二是提高民众心理健康意识和参与意愿，增进民众对相关知识的了解，协助寻找相应的资源和服务，消除对有心理问题人士的偏见。

试行社区互助圈是心理健康网络建设的具体举措之一，由基层和社区志愿者等根据实际需求，为民众提供心理健康基本知识和技能培训。比如，青年心理支援组织“校园心理支援”今年10月起将与一些社区基层合作，面向中学生提供心理健康培训，并鼓励他们适时向有心理问题的朋友提供帮助。相关社会组织将在一些地区推出心理健康友善计划，为民众提供急救训练等。

2020年4月，新加坡全国关怀热线开通，由专业人员和社区服务者等为需要心理辅导的人士提供帮助。目前，该热线已处理超过6万个咨询电话。2020年10月，新加坡卫生部和新加坡心理卫生学院合作成立新冠肺炎疫情心理健康工作小组，调研疫情给民众带来的心理影响，并评估相关措施效果。2021年7月，心理健康跨部门工作小组成立，负责制定全国心理健康战略和行动计划。

普及心理健康知识、关爱心理疾病患者，需要来自各方的共同努力。除了与社区、社会组织合作外，新加坡政府还与企业开展合作，改善职场人士心理健康。2020年11月，新加坡人力部和全国职工总会、全国雇主联合会联合发布职场心理健康劳资政指导原则，建议雇主采取举办讲座和工作坊、为员工提供辅导援助等措施，促进员工的心理健康。

新加坡国家福利理事会发布了指南手册，提倡在报道心理健康相关话题时，应避免使用负面用语等。陈圣辉表示，实现心理健康目标，需要齐心协力，建立关怀和包容的社会环境。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 15 版）