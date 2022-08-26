让孩子们过一个多姿多彩的暑假（国际视点）

今年夏天法国多家博物馆推出了针对青少年的科普展览活动。图为在法国工艺与科技博物馆，家长同孩子一起观察傅科摆，了解地球自转的相关知识。

本报记者 刘玲玲摄

夏天是洋溢欢乐的季节。神秘的户外寻宝探险、舒畅身心的体育运动、丰富多彩的夏令营、文化和历史遗迹的深度游……不同国家孩子们的暑期生活多姿多彩。学校、家长、社会都在努力创造条件给孩子们一个快乐且有意义的暑假，让孩子们进一步增长见识、拓宽视野、丰富经验、提升自我。

法国——

提供支持，鼓励参与多样活动

“每年夏天，法国各地政府都会在网站或者社区张贴假期活动通告，帮助孩子们度过一个充实有趣的假期。”今年暑期，记者的邻居佩莱娜为孩子报名了公园寻宝等户外活动。她告诉记者，巴黎市政厅网站发布的青少年暑期活动清单包括烹饪、手工创作、黏土作坊、参观博物馆、户外写生、参加夏令营等数十种活动，为孩子们度过一个有意义的暑假提供了多样选择。

据了解，除了郊游等户外活动需缴纳4欧元费用外，多数暑期活动都可免费参与，不同年龄的孩子都能找到适合自己的活动。这些活动主要由法国教育和文化部门及地方政府共同组织，一些地方政府还会联合民间协会为青少年组织外出游学活动，通过寄宿方式让孩子们沉浸式了解不同地区的自然和历史文化，感受当地人文风情。

法国政府还为青少年提供一系列文化活动优惠，例如电影节优惠票、文化通行证等。其中，获取文化通行证的年龄范围由18岁下调到15岁。通行证价值300欧元，只需在相关应用软件上注册，便可用该笔款项购买音乐会门票、书籍、艺术课程、电影票等文化产品。今年夏天，法国各类大型音乐节、沙滩电影节等活动相继回归，文化通行证为青少年参与这些活动提供了极大便利和优惠。

对于不打算外出度假的学生，今年“开放学校”活动为他们提供了一个结合学习、体育和文化体验的假期计划。这些学生可以选择去居住地附近的“开放学校”报名参加。在志愿者老师们的带领下，学生们既能在校内进行课业学习和体育活动，为新学期做准备，同时也有机会参与户外活动，比如通过进行自然探索提高自己对气候和生物多样性问题的认识。此外，“开放学校”还会举行“发现日”活动，带领学生参观科技展览、学习新的生活技能等，激发学生新的兴趣和学习热情。

法国多个城市还开展了“树下学校”行动，该行动由市政府、学校及民间协会共同举办，通过户外课堂形式，组织孩子们一起进行学习交流、游戏互动，活动包括写作研讨会、急救课、城市探索、弗拉门戈舞等。法国教育部指出，“树下学校”行动尤其能使孩子们保持同校园的联系，为“毫无压力”地重返校园做好准备。

阿联酋——

寓教于乐，注重培养综合素质

阿联酋的学生大约从每年6月下旬开始放暑假，一直持续到8月底。唱歌、绘画、摄影、演奏乐器……不少孩子选择利用暑假培养多种多样的兴趣爱好。8岁的迪拜女孩阿利什·奥马尔的暑假生活过得异常充实。奥马尔从小喜欢唱歌，由于平时学习时间紧，她无法系统学习音乐。今年暑假，奥马尔的妈妈给她报了培训机构的声乐课程。“音乐中心的暑期课程十分丰富，要学的内容很多，我每天都提起十分精神。我最近还在迪拜世界贸易中心参加了演出。”奥马尔说，为了配合舞蹈训练，她还报名参加了儿童普拉提和嘻哈课程。

不少孩子选择进行更多户外活动。家住阿布扎比的马里亚姆暑假期间带着小学四年级的儿子开展了一次“博物馆主题之旅”。“我们先后参观了位于迪拜老城区的辛达加博物馆、阿提哈德博物馆，以及巴黎卢浮宫和奥赛博物馆等，希望孩子能在游览博物馆和古迹遗址中感受文化与历史。”马里亚姆说。

暑假期间，阿联酋文化部门、公益和商业机构等社会组织开展了多元夏令营活动。7月下旬，迪拜文化艺术管理局在迪拜湾畔的阿法迪历史街区推出了“快乐，富有创造力”夏令营。阿法迪历史街区是迪拜一处拥有百年历史的重要文化遗产，夏令营选择在那里举行，更加方便带领孩子们学习了解遗址文化、参观各类艺术和文化工作坊、参加趣味运动等。夏令营项目经理莱拉·阿卜杜拉表示，开展广泛的文化活动，一方面有助于培养孩子们的创造力，另一方面能够增强阿联酋青少年的文化认同感及民族自豪感。

参加社区志愿活动也是阿联酋学生经常参与的一项暑期活动。居住在迪拜的里兹维有两个孩子，分别是10岁的拉娜和6岁的瓦利德，今年暑假孩子们继续参与由阿联酋环境组织举办的废弃物回收活动。“这是我们每年暑假都要参与的志愿活动。我们收集废纸和废弃塑料，在社区组织的活动中出售，再将所得捐给慈善机构。我希望自己能成为环保活动的积极参与者。”拉娜说。

波兰——

自由探索，努力发掘兴趣爱好

波兰中小学生的暑假大约有两个月时间。暑假期间，学校一般不留作业，一些兴趣班和辅导班也会停业。政府组织、社会机构和学校会尽可能提供丰富的兴趣活动或者技能类课程，涵盖体育、人文、艺术等，让孩子们尽情释放天性，自由探索和发掘兴趣。

丰富多彩的夏令营是波兰中小学生的首选。今年，很多机构开办了各种主题的夏令营，如足球、篮球、网球、游泳、骑马等。其中，语言夏令营是波兰青少年最常参加的，语种包括英语、德语、西班牙语等，与往年相比，中文夏令营受到更多青睐。

最近，30多名来自波兰克拉科夫市的中小学生来到波兰雅盖隆大学，参加由孔子学院举办的中文夏令营活动。在为期一周的时间里，夏令营举办了书法、茶艺、武术等一系列活动，让波兰青少年充分了解中文和中国文化。12岁的中学生艾娃在夏令营结束后说：“我很喜欢这次夏令营活动，中文给我留下美好的印象，让我的这个夏天充满快乐，希望明年我还能继续参加中文夏令营。”

波兰不少慈善机构会组织专门针对贫困家庭学生或残疾学生的国内夏令营，仅收取很低的费用甚至免费，学生们可以去波兰各地游玩，了解波兰的名胜古迹，学习波兰文化和历史。

除夏令营外，由各类学校、运动中心及社区文化中心等机构举办的“城市的夏天”活动也广受欢迎，包括体育运动、舞蹈课、绘画课，以及各种各样的短期旅行等。活动由社区统一组织，费用不高，对那些家庭条件一般的孩子们来说是一个非常不错的选择。

不少高年级中学生会选择加入志愿者组织，提供公益服务，包括照顾家庭有困难的孩子、参加环保活动等。一些学生还利用暑假打工赚取零花钱。学生的暑期工作种类繁多，可以卖雪糕、推销产品、派发广告、送报纸、做餐馆服务生等。波兰政府针对打工学生出台法律规定了最低薪酬，以保障孩子们的权益，积极创造各种条件让孩子们的暑假过得更快乐且有意义。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 15 版）