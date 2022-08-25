展现医者担当  守护患者健康（奋斗者正青春）

看门诊、查房、做科研、指导学生……作为中日友好医院心脏科副主任，任景怡每天都在忙碌中度过。

“我从小立志当心脏科医生。一是我对心脏科特别感兴趣；二是心血管疾病是危害人体健康最大的疾病之一，当心脏科医生可以帮助更多患者。”谈及为什么要从事心脏专科时，任景怡说。

参加援鄂抗疫，为患者提供有温度的医疗照护

“我们有信心战胜疫情，也会让患者有信心战胜病魔。”2020年2月4日，时任国家紧急医学救援队暨中日友好医院第四批援鄂抗疫医疗队队长的任景怡，率领36名医疗队员携带防护物资，连夜奔赴武汉抗疫一线。

医疗队先后进驻东西湖区方舱医院和光谷方舱医院，均是首批进舱接诊患者的医护人员。对于任景怡来说，当时方舱医院还是一个全新的概念。任景怡帮助制定了方舱医院管理规范和流程，推动方舱医院高效运转，为患者提供有温度的医疗照护。在方舱医院工作期间，任景怡带领医疗队累计接诊患者383人，管理住院患者3643人，实现了“患者零死亡、医务人员零感染、出院患者零回头”的目标。

“所有人都时刻准备着。如果有需要，随时支援其他地方。”任景怡回忆，在方舱医院工作圆满结束后，她本来可以返回北京休息，但得知中日友好医院医疗队在华中科技大学附属同济医院中法新城院区的重症病房缺人手，于是带领紧急医学救援队继续留下来支援。任景怡发挥心脏专科优势，协助呼吸科团队管理重症患者，对同时罹患心血管疾病的重症患者开展会诊工作。

任景怡带领的医疗队在武汉坚守64天，是最后撤离武汉的国家医疗队。“参加抗疫，让我变得更勇敢、更成熟，也让我明白了医者的担当和使命。”任景怡说。

除了参加抗疫，任景怡积极向国际同行传递中国抗疫经验和抗疫正能量：通过全球新冠肺炎实战共享平台，与非盟疾控同行分享抗疫经验；应美国心脏学会邀请，针对疫情期间心血管疾病的诊疗方案、心血管医生的自身防护等临床工作中面临的问题，进行交流和分享；参加博鳌亚洲论坛，分享抗疫经验……

“看到患者恢复良好，特别有成就感”

“今天我一口气从过街天桥走到了医院！”来自内蒙古自治区的老贾握着任景怡的手激动地说。老贾患有多年的心肌梗死和严重的心力衰竭。几个月前，老贾慕名来到任景怡处就诊。当时，老贾从过街天桥走到医院，中途需要歇几次。在任景怡的精心治疗下，老贾康复良好，脸色好看了许多。

“看到患者恢复良好，特别有成就感。”任景怡说，心力衰竭病情复杂，有的外地患者辗转了多家医院，病历本积累了厚厚一沓。每接诊一名患者，任景怡都要仔细阅读病历，制定详细的门诊诊疗和住院治疗方案。

目前，任景怡主攻心力衰竭方向。心力衰竭是各种类型心血管疾病的终末阶段，患者病情往往非常严重。任景怡带领团队一直致力于为这些患者提供更好的医疗救治。每隔一周，任景怡会组织团队成员利用业余时间进行学习，梳理国内外心力衰竭领域的顶级期刊，将其中最有价值的诊疗技术、专家共识、医学研究成果、治疗药物和医疗器械做详细讲解，确保团队能及时掌握国内外最前沿的心力衰竭诊疗知识和技术。此外，任景怡还积极参加一些国际学术活动，交流新的经验和技术。

心力衰竭患者大部分都是老年人。任景怡非常有耐心，针对患者和家属的疑问进行详细的解答。考虑到有些老年人患有多种慢性病，每天需要服用多种药物，任景怡会详细说明每种药物的具体服用方法。有些老年人独自来看病，她担心老年人健忘，便用通俗易懂的语言写清楚药物的用法。

“应对心力衰竭最重要的是预防。”任景怡说，具有心力衰竭危险因素（如高血压、糖尿病等）的患者应积极管理和控制危险因素，预防心力衰竭疾病的发生；已经罹患心力衰竭的患者，要遵从医嘱规律治疗预防病情加重。患者做好健康管理，通过规范的治疗，就有可能在长时间内保持较好的生活质量。在平时的门诊中，她会不厌其烦地给患者和家属讲解如何控制饮食，如何做好高血压和血糖管理，改变不健康的生活方式，以及如何调整治疗方案增减药物。

攀登医学高峰，努力做一名大医

“心力衰竭是一种非常严重的疾病，目前在这一领域还有许多难题没有解决。”任景怡介绍，一方面，发病机制还有许多地方没搞清楚，导致相关的治疗药物和医疗器械研发滞后；另一方面，国外已经有了一些治疗方法，但我国还没有引进，需要国内医生做好自主研发。

“在临床实践中，要善于发现存在的问题，对于碰到的问题，需要通过科学的方法去解决。医学科学家不可能解决所有的问题，但哪怕前进一步，也是好的。”任景怡说。

任景怡带领团队正在研发可以早期预警心衰疾病恶化的智能可穿戴设备，为心衰患者的无创精准管理提供新型解决方案。国内外目前还没有对标临床“金标准”的心衰医用级可穿戴设备。一次偶然的机会，任景怡看到北京化工大学一个院士团队发明了一种仿生材料，具有采集人体信号的高灵敏度。双方一拍即合，开展联合研发。“希望这款可穿戴设备可以实现患者在家里就能监测并采集心脏相关数据，帮助我们更早期、更精准地治疗和管理患者。”任景怡介绍，目前项目获得了业内专家的认可，也得到了政府经费资助，进展顺利。

治疗心力衰竭的药物也是任景怡团队重要的研究方向。全国名中医史载祥教授研发的中药汤剂升陷祛瘀汤，在临床上能够显著改善患者的生活质量，但相关的现代医学随机对照研究做得较少。任景怡正在研究升陷祛瘀汤，希望通过标准的现代医学方法，证实其有效性和安全性。考虑到一部分人群喝不惯汤药，任景怡还计划将升陷祛瘀汤做成颗粒剂，方便更多患者使用。此外，任景怡还承担一些国际多中心的研究项目，参与心脏疾病相关的新药研发。

“伍连德和辛育龄是我的偶像。从他们身上，我学到了赤诚的爱国情怀、刻苦的钻研精神和敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医者担当。”任景怡说，她时刻不忘自己当一名医生的初心，也正在努力成长为一名大医。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 07 版）