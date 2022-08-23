金作林：依托数字化优势 为培养正畸医生注入新力量

人民网北京8月23日电 （记者乔业琼）“培养专业正畸医生需要3至5年的周期，在数字化时代下，可以利用数字化这一优势，实现网络平台的高效运转，通过网络的学习资源共享，远程医疗的资源下沉，以及未来人工智能等远程操控等，为培养正畸医生、发展边远山区正畸技术注入新的力量。”近日，空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授在做客“人民好医生”客户端《主委来了》专栏时，围绕正畸医生人才培养进行了在线交流。

空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授

金作林教授介绍，中华口腔医学会正畸专业委员会是负责我国口腔正畸专业发展的学术机构，主要功能是制定学科发展规划，推动正畸学科建设，开展学术交流，培养专业正畸医生，制定行业规范、指南以及专家共识，同时实施继续教育、科普宣传等活动。新一届正畸专委会创新学科发展规划，建议并推动正畸专科医师制度的建立与实施，规范正畸医生的诊疗行为，规范正畸的市场行为。

在培养正畸从业医生方面，中华口腔医学会正畸专业委员会多年来开展口腔正畸“西部行”、“中部崛起”、“基层行”等活动，加强基层正畸从业医生的培养，各省级专委会和各大院校同期开展相应的基层正畸医生培养工作。金作林教授在访谈中谈到，口腔正畸学科的发展主要是面临专业的正畸从业医生缺乏问题，专业正畸医生培养往往需要3至5年的周期，而每年迅速增加的相关患者数量显著快于正畸医生培养的数量，在数字化迅速发展的当下，可以利用数字化的优势，实现网络平台的高效运作，通过网络的学习资源共享，远程医疗的资源下沉，以及未来人工智能等远程操控等，都可能为正畸医生的培养以及边远山区正畸技术的发展注入新的力量。同时，除了对基层医生的培养外，正畸专委会也更重视学科青年优秀人才的培养，先后制定了正畸优秀人才发展规划，设立正畸人才科研计划和临床研究科研计划，旨在培养更多的正畸学科后备人才，促进学科更高、更快的发展。

“在公益科普方面，每年‘5.15世界正畸健康日’活动，正畸从业医生都会开展公益义诊和科普宣传，使广大民众认识正畸，理解正畸，正确实施正畸治疗，包括普及规范的正畸医生、规范的治疗机构、规范的正畸产品。” 金作林教授表示。

金作林教授指出，目前我国正畸行业发展趋势向好，随着国民正畸意识的不断提升，对正畸治疗要求会越来越高，也需要更多、更专业的正畸医生，期待国家早日建立正畸专科医师制度，让民众找到可以放心的正畸专科医师，就诊于规范的口腔医疗机构，使用合格的正畸产品，提高生活品质、保障口腔健康。

“未来，随着数字化技术、材料学的发展，将会有更多落地的新技术应用在正畸行业，不断的缩小地区之间的差异，使更多的民众都可以在家门口得到专业的、优质的正畸治疗，真正实现美好生活的向往。”金作林教授对未来正畸行业的发展充满信心。

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