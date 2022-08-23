“DIY牙齿矫治”靠谱吗？听听专家怎么说

人民网北京8月23日电 （记者乔业琼）伴随大众口腔健康意识的提升，人们越来越了解到口腔正畸对于口腔健康以及身体健康的重要性。近日，空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授做客“人民好医生”客户端《主委来了》专栏，为广大网友科普关于“口腔正畸”那些事儿。

空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授

“正畸治疗是医疗行为，是专业性很强的治疗，计划不周、治疗不当都会给患者带来健康风险和危害。”在谈到如何科学进行牙齿矫正时，金作林教授指出，“网络上很火爆的所谓DIY牙齿矫治，是专业正畸从业医生坚决反对的，口腔正畸一定要找具有专业正畸知识和经验的正畸从业医生，在规范的医疗场所，使用合格的矫治器进行牙齿矫正，避免由于不当治疗给口颌面健康带来风险和危害。”

金作林教授介绍，口腔正畸学，通俗讲就是把不整齐的牙齿通过矫治器的作用重新排列，使牙齿整齐，更加美观，更重要的是恢复并提高咬合功能，促进口腔健康，在改善牙齿排列和功能的同时也会对面部美观有所改善。不同年龄，矫治的目的、机制、方法、步骤都不相同，矫治牙齿非常复杂，要考虑颌骨、面部软组织、关节、气道等变化。因此，科学的矫治首先是健康的矫治，需要正畸从业医生坚实的理论基础和丰富的临床经验。

对于网络上火爆的“DIY牙齿矫治”，金作林教授认为，这种“自己取模型——寄给厂家——厂家制作完矫治器发给患者——由患者自行佩戴矫治”的过程，是典型的“去医生化”治疗过程，是极其不负责任的，也有的宣传声称有医生参与计划，但这种医患隔空的治疗，其健康风险可想而知，这些都是专业正畸从业医生坚决反对的。

金作林教授提醒广大民众，切不可听信一些机构的虚假宣传，损害个人切身利益。

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