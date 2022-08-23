固定矫治器VS隐形矫治器？专家教您如何选

人民网北京8月23日电 （记者乔业琼）伴随大众口腔健康意识的提升，人们越来越了解到口腔正畸对于口腔健康以及身体健康的重要性。近日，空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授做客“人民好医生”客户端《主委来了》专栏，并向广大网友介绍牙齿矫正的技术及特点。

空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授

金作林教授介绍，固定矫治器即传统意义的托槽和弓丝的矫治方法，正畸医生通过调整弓丝进行牙齿位置的调整，可以完成很多复杂的牙齿移动。经过多年的发展，形成了一个完善的矫治理论体系，缺点是固定矫治技术美观性比较差，限制了特殊人群、爱美人士的使用。

随着人们对正畸的认知提高，美观的矫正牙齿也成为大众的重要需求之一。金作林教授表示，隐性矫治器是近些年发展迅速的一种矫治器，最初隐形矫治只被用在简单的错牙合畸形，而现在隐形矫治可以用在很多复杂的病例中。隐形矫治器最主要的特点是美观，患者可以在不知不觉中进行牙齿的矫正，而且它是三维方向的包裹牙齿，也就可以三维控制牙齿移动，可以更好的提高矫治效率。但是在不断探索与应用中发现，隐形矫治器由于材料的特殊性，对一些复杂、疑难病例的牙齿移动很难把控，对于未经正畸培训及经验不足的医生来说，可能会增加患者健康风险。未来，正畸行业利用数字化与智能化的发展，帮助正畸从业医生更精准、高效、健康的实现牙齿有效移动，提高患者的就医感受，降低临床并发症的出现。

“需要强调的是无论使用固定矫治器还是隐形矫治器，它们都是实现矫治目的的工具，最重要的还是需要专业医生根据检查诊断，制定详尽合理的矫治计划，切不可以把希望寄托在矫治器本身。”金作林教授强调。

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