建党百余年，中国共产党领导的卫生健康事业，走过了不同的历史时期，取得伟大的历史性成就。这离不开一支敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的卫生与健康工作者队伍，他们前赴后继、砥砺前行，为国家、为人民幸福做出了巨大贡献。

值此第五个中国医师节来临之际，“共和国勋章”获得者钟南山为长期奋战在卫生与健康战线的广大干部职工和医务工作者带来祝福。他同时表示，疫情尚未结束，我们的医务人员要为疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的战略需求，更好的贡献我们的力量。

“医”心向党同筑梦，踔厉奋进践初心。祝所有医务工作者，节日快乐！

“共和国勋章”获得者钟南山：中国医师节是对广大医务人员的充分肯定

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(责编：乔业琼、高雷)