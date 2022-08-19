2022年“最美医生”代表：生命至上，是我们的不懈追求

人民网北京8月19日电 （记者孙红丽）近日，中央宣传部和国家卫生健康委发布了2022年最美医生名单，丁仁彧、马文义、许润三、孙宁、张静、周行涛、胡敏华、高琪、管向东、潘凤等10名个人和抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队光荣入选。

医疗卫生工作者是人民生命健康的守护者，是推进健康中国建设的主力军。他们坚持人民至上、生命至上，用实际行动践行着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，他们义无反顾冲上一线，顽强拼搏、日夜奋战，全力以赴救治患者，坚决阻断疫情传播，赢得了高度赞誉。8月19日，国家卫生健康委召开中外记者见面会，2022年“最美医生”中的4位个人和1位团队代表出席并分享从医经历和体会。

生命至上 千方百计治病救人

作为重症医学专家，2020年2月2日，中国医科大学附属第一医院重症医学科副主任、主任医师丁仁彧和队员们组成辽宁援鄂重症医疗队奔赴武汉。在武汉期间一共救治了129名重症和危重症患者。

丁仁彧回忆，其中最难忘的还是救治新冠的急危重症患者“小飞”，他当时只有35岁，他的女儿只有4个月大，他的妻子每次打电话，都一直流泪着拜托大家，一定要想办法把她的丈夫救过来，让自己家人团聚。

在救治的过程中，“小飞”经历了感染休克、多脏器功能衰竭，还有上消化道大出血、多部位血栓，以及脑出血等一系列危及生命的并发症，使用了26天的ECMO。在丁仁彧和队员们的共同努力下，“小飞”一次又一次从死亡线上活过来，最终转危为安。

“昨天，我收到了医师节最好的礼物，就是'小飞'的爱人，带着宝宝发来的一个语音，问候医师节快乐。”会上，丁仁彧笑着分享了这份珍贵的语音。

“哥哥，我们一起继续加油，等我长大了找你玩哟！”“小飞”女儿稚嫩的声音让在场的嘉宾都会心一笑。

“他的救治过程，是我们重症医疗队在武汉甚至在后期抗疫的一个缩影，也充分体现了我们重症人对生命至上的不懈追求。”丁仁彧说。

引进来走出去 打造一支带不走的人才队伍

“青海省黄南州泽库县位于青海黄南藏族自治州，海拔平均3700多米，牧民群众居住比较分散。五年前，很多诊疗技术医疗水平比较欠缺。这几年，在党和国家对藏区医疗卫生事业的大力扶持下，藏区的医疗条件也发生了翻天覆地的变化。”青海省黄南州泽库县人民医院院长、主任医师马文义表示。

马文义说，曾经有一个患者，当时38岁，因外伤导致腹腔多发性脏器破裂、失血性休克，生命垂危。医院以最短的时间，建立中心通道，做了手术，手术很成功。

“做完手术之后，一家人再次来到医院，哭着拉着我们的手道谢，他们说假如送到上级医院诊治，时间来不及，肯定生命垂危了。”马文义说。

大病不出省，一般病在市县解决，日常疾病在基层解决，为人民健康提供可靠保障。马文义说：“通过加强人才队伍的建设，引进来、走出去，形成长期的人才培养方式，现在我们有了自己的一支带不走的人才队伍。”

力所能及 为患者创造更宽松的社会环境

22年前，江西省南昌市第九医院被确定为江西省艾滋病治疗中心，胡敏华被任命为首任护士长，就这样开始了艾滋病护理工作。

“艾滋病感染者特别是新发的病人，刚刚确诊感染，对疾病的恐惧，艾滋病带来的病耻感，往往让他们心生纠结，很多人会选择不告诉家人，也不和朋友倾诉。为此医院开通了热线电话，每天保持电话的畅通。”胡敏华说，这么多年来，自己手机里已经储存了1000多个患者和家属的电话，还有很多的微信号，希望通过这样的联系，及时为病人和家属提供危机干预的服务。

依靠一个人的力量是比较微弱的，胡敏华说，医院发挥团队作用，组建了抗艾服务队，建立以“医院、疾控中心、家庭、志愿者”四位一体、线上线下互动的工作模式，实现病人的健康宣教、心理干预、辅助诊疗全流程的服务。

“人吃五谷杂粮，所有人都会患各种各样的疾病，不能因为某人得了艾滋病，就对他产生歧视，让病人有病耻感。应该给予病人更多的支持和关怀，为他们创造更宽松、更温暖的生存环境。”胡敏华呼吁，艾滋病是可防可治的慢性疾病，和其他的传染性疾病没有什么不同，大家要科学认知艾滋病，消除对艾滋病患者的歧视和偏见。

做好科普 让眼科手术越来越少

结合实际工作，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、眼科主任医师周行涛表示，现在患者越来越多，特别是近视患者，近视手术越来越多，儿童青少年近视患者也越来越多，并且有低龄化、高度近视发展的趋势。因此，必须要前置，把“防”的源头抓住，并且，自己也下定决心，做科普这项工作。

“对近视防控而言，特别是儿童青少年近视防控，大家希望能有儿童近视的眼药水，最好是神乎其神的眼药水，但最好的眼药水也许就是健康科普，可以说健康科普是最好的防护眼药水，也是爱眼护眼的，每个医生都应该去做。”周行涛说。

周行涛还说，科普的形式要亲切友好，让孩子们感到走心、走神。走心是让孩子们自觉转化为行动，走神是因为要告诫这些家长，不要进入一些误区。

”需要把近视的防控科普作为一个公益事业。只有这样，儿童近视的防控、成年人的近视矫治、中老年人高度近视相关并发症的防治，也就是将全生命周期的视觉健康、眼健康串起来，才能做得更好。“周行涛强调。

周行涛建议，尽早建立屈光发育档案，尽早建立眼健康的档案，多一份对儿童视觉的关怀，就会减少一份高度近视的风险。“作为一名医生，我希望，眼科手术越做越好，但是必须同时越做越少，因为防住了源头就可以做的少了。”

追求早和准 获得疫情防控最大效果

新冠肺炎疫情发生以来，病毒不断发生变异，呈现点多、面广、范围大的特点，这对流调工作提出了更高的要求。实践证明，流调在疫情防控当中确实是非常关键的。

如何用最小的代价获得最大的效果？抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队代表、中国疾控中心传染病所党委书记、研究员卢金星表示这确实是非常大的挑战，因为现在的病毒变化太快了，从阿尔法、贝塔到伽马、德尔塔到奥密克戎，现在奥密克戎从1、2、3，现在到5了，老在变。一个总的规律就是，它的传播能力和隐匿性更强了，它的潜伏期不到3天，2.8天左右，它的传播系数9.5。形象的说，一个阳性感染者，如果不加干预的话，他在三天之内就能够传9.5个人，将近10个人，10天之内能传100个人，这是理论的，事实是采取了干预措施的。

卢金星强调，早和准是付出最小的代价，获得最大效果的前提。早是越早越好，因为它传的快，一旦发生疫情以后，第一时间识别出源头在哪，它的传播链条是什么，它可能涉及到哪些人、哪些疫点、哪些范畴空间，这些都需要流调队员第一时间搞清楚。所以说，“早”是前提，因为稍微晚一点，疫情就会蔓延。

还有是做到“准”。这需要除了公卫之外，还要公安、工信等相关专家一起研判他的行动轨迹，如果是物传，物是从哪儿来的，要到哪儿去，这些要精准的研判，判的越准，划的范围就越小。