全国人大代表杨林花：提升村医诊疗能力

山西省长治市武乡县韩北乡石圪垤村村民对杨林花代表很是熟悉，每次见面都有说不完的心里话。

自2017年第一次接触到这个山旮旯里的小村庄，全国人大代表、山西医科大学第二医院血液科教授杨林花便将400多位村民的健康放在了心上，时不时总要来看看，了解当地村民村医的困难和需求，为基层医疗发展出谋划策。

在杨林花代表的推动下，乡村医生教育培训基地在石圪垤村落地，7万余字的《乡村医生应知应会手册》第一册顺利编印并发放到100多名村医手中，优质的医疗资源在乡村生根发芽。

过去一年，因疫情防控要求，杨林花代表无法像往年一样频繁入村，为了确保村医学习不断档，她创立发起“武乡县乡村医生能力提升群”，为当地基层卫生人员搭建交流学习平台。

“现在群里共有193人，除了三甲医院医疗专家，还有百余名乡镇卫生院医生和村医。村医把工作中遇到的难题发到群里，相关领域专家看到后第一时间答复指导，必要时还能线上会诊。”杨林花代表说。

“基层就医难，乡村医生难。”投身乡村义诊和村医培训，也成为杨林花代表深入基层了解社情民意、履行代表职责的重要途径。“乡村医生是紧密联系数亿农民的健康‘守门人’，也是解决农村老百姓看病难、看病贵问题的关键一环，但目前乡镇医疗水平难以满足群众需求，人才缺失、设备不足、环境简陋，必须尽快加以改善。”

作为连任的全国人大代表，近年来杨林花代表围绕大病医保、罕见病治疗、保障医务人员合法权益、推动基层医疗卫生事业发展等方面，提出了一系列有价值的建议。相关建议得到国家相关部门的高度重视，第一时间与杨林花代表深入沟通，并专门开展调研。（记者 曾诗阳）