天津推进中医治未病健康工程升级

本报天津电 （记者武少民）近日，记者从天津市卫健委获悉：“十四五”期间，天津将实施健康天津中医药健康促进行动，大力推进中医治未病健康工程升级，到2025年，100%的家庭医生团队可提供中医治未病服务。

天津将继续做优做强中医重点专科，将重点专科建设纳入市公立中医医院绩效考核指标体系。强化临床路径管理和专科能力建设，组织开展重点专科中医优势病种诊疗方案遴选和优化工作，推广不少于10个疗效确切、中医特色突出的诊疗方案和特色技术。以11个国家区域中医（专科）诊疗中心建设为依托，辐射带动天津市中医药特色专科协同发展，提升中医专科诊疗服务能力。

据介绍，天津将进一步加强中医康复服务体系建设，依托天津中医药大学第二附属医院建设市级中医康复中心，每个区建设1个区级中医康复中心，二级以上中医医院全部设置康复（医学）科。支持三级中医医院牵头组建中医康复医联体，加强基层医疗卫生机构中医康复服务供给。支持天津中医药大学建设康复学院。到2025年，推广不少于5种中医康复适宜技术和中医康复诊疗方案，80%以上基层医疗卫生机构能够提供中医康复服务。