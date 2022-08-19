消费升级助力美好生活（大家谈·我们这十年）

国之称富者，在乎丰民。党的十八大以来，城乡居民收入水平不断提高，消费需求不断升级。本期大家谈，我们选刊3篇来稿，与读者一同分享生活质量的变化，感受新时代的伟大变革。

——编 者

网购便利县城生活

安徽霍山县 谢 明

多年前，我居住的县城商品种类相对较少、样式陈旧，“代购”应运而生。每当有人到大城市出差，一定会帮忙购回新产品。如今，网购取代了“代购”。无论是县城还是偏远山村，人们只要打开手机，网购平台上各种商品应有尽有，手指轻轻一点就能送货到家，足不出户就可以买遍全国、买遍全球，便利程度今非昔比。

网购成为新的潮流，从方方面面改善着县城的生活，也强化了小县城和大市场的联系。从费力“代购”到轻松网购，人民群众消费方式的变迁，成为县城生活好起来、美起来的生动注脚，折射着经济社会发展和人民生活水平的提高。

越来越便利的购物方式，折射出幸福生活的美好图景。这背后，是党的十八大以来制造强国、网络强国建设的不断发力。从加强农村互联网基础设施建设，到推动跨境电商等新业态新模式加快发展，网购的繁荣凝结着科学谋划和宏观调控的智慧，浓缩着全社会发展进步的成果。可以预见，随着中国经济提质增效和消费换挡升级，人民群众美好生活将更加丰富多彩。

草原牧民开上小轿车

内蒙古呼伦贝尔市 张玉枢

在内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗草原，牧民们过去都是骑马出行，现在大家都开上了小轿车。80多岁的老额吉笑眯眯地说：“咱牧民还能开上小轿车，真是做梦也没想到呀！”

党中央、国务院高度重视草原生态环境保护和牧民增收工作。近年来全面实施的草原生态保护补助奖励政策，是我国草原牧区投入规模最大、覆盖面最广、涉及农牧民最多的一项惠草惠牧惠农政策。牧民们享受了草原生态保护补助奖励，农牧产品走进高端市场，收入大幅增加。在汽车下乡补贴政策支持下，牧民们纷纷购置了小汽车。

忙时在草原放牧，闲时回城里居住，生产生活两不误。每到过年过节，牧民们开着自家的小轿车走亲访友，成为草原上的一道美丽风景。从曾经风吹日晒骑马出行，到如今开上便捷舒适的小轿车，出行方式的迭代升级，成为牧民生活水平蒸蒸日上的有力见证。

旅游“飞入寻常百姓家”

山东临朐县 张继琳

听亲戚说，最近几年他每年都会抽时间和家人外出旅游，还制定了“力争实现‘游遍全国’的目标”。过去，不少人认为旅游意味着出远门、高消费，普通人负担不起。如今，旅游早已“飞入寻常百姓家”。从《关于促进旅游业改革发展的若干意见》到《关于促进全域旅游发展的指导意见》，再到《“十四五”旅游业发展规划》，党的十八大以来，好政策不断推动文化旅游高质量发展，文旅产业成为最为活跃的领域之一，同时也为人民获得感、幸福感、安全感提供了重要支撑。

在文旅惠民政策的推动下，旅游休闲还有更大发展空间。笔者所在的山东省潍坊市临朐县，一方面落实国有景区门票减免、发放文旅消费券政策，降低群众出游成本；另一方面，深挖沂蒙老区红色文化、绿色生态等特色优质资源，打造红色美丽乡村、乡村旅游示范村，发展研学游、康养游、农业观光游等新业态，让群众在家门口就能收获“诗和远方”。继续完善旅游产品和服务供给体系，一定能更好满足人民群众对美好生活的新期待、新需求。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 05 版）