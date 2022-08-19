“饿的感觉真好啊！”（健康故事汇）

4月11日凌晨3点，经过近20个小时的手术，北京清华长庚医院胃肠外科主任李元新团队成功为23岁的小凌（化名）实施改良腹腔器官簇移植手术，移植器官包括胃、十二指肠、小肠、胰腺。

目前，经过术后精心照护，从小被慢性假性肠梗阻折磨的小凌终于可以经口正常饮食了，他说：“饿的感觉真好啊！”

吃饭成了童年阴影

自记事起，小凌吃完饭总是肚子胀。“没听这孩子喊过饿，我们总以为他是挑食，吃饭磨磨蹭蹭花上1个多小时。”母亲回忆道。

无规律的腹痛、恶心、呕吐、便秘就此一直困扰着小凌。高二那年，小凌病情进一步加重，不得已终止学业。2016年底，被反复肠梗阻折磨的他进行了胃肠造瘘和回肠造口手术，术后病理提示肌层内神经节细胞缺失，考虑为慢性假性肠梗阻。

对于慢性假性肠梗阻的治疗，当时只能以营养支持为主。但小凌对肠内营养极其不耐受，严重腹胀频发。就这样，医院成了小凌的第二个“家”。后来，他还经历了造口还纳手术和二次造口手术。长期通过静脉输入营养液让小凌反复出现感染、肝功能损害、脱水、水电解质失衡等并发症。

更严重的是，随着疾病的进展，他从食道动力障碍渐渐发展到肠功能障碍终末期——肠功能衰竭。

手术面临世界级难题

此时，移植成为最后的救命稻草。“有段时间全家人都在生病，太难熬了，但我们做父母的，实在放弃不了啊。”小凌父亲哽咽地说道。

小凌已是肠梗阻终末期，消化道彻底失去功能，需要进行包括胃、胰、十二指肠和小肠在内的多器官移植，也就是“改良腹腔器官簇移植”。

作为在2010年首位将该技术引入国内的专家，李元新表示，“改良腹腔器官簇移植”为除肝脏以外，包括胃、胰、十二指肠和小肠的腹腔脏器以一串器官簇方式移植。“与既往开展的单独小肠移植相比，因其需移植消化外科的各个大器官，对患者全身病理生理影响极大，对麻醉、手术团队的挑战也更大，被公认为是消化外科的技术高峰和世界级难题。”

入院后，医疗团队便开始对小凌进行术前“达标”治疗，两周后他的肝功能恢复正常、黄疸逐步褪去，3个月时体重增加了4.5公斤，满足手术标准。

接下来，就是等待供体了。

4组人马联合作战

“等待供体的过程对于医生而言更煎熬，因为小凌的手术条件随时都可能生变。”胃肠外科副主任医师朱志冬说。就在治疗方案调整到第21版时，小凌终于等到了优质供体。

4月10日，在院领导的支持下，在器官移植中心、麻醉科、手术室、输血科、检验科、感染科等10余科室通力配合下，李元新率领团队16名医护人员、分4组人马，开始为小凌进行这场工程量“浩大”的腹腔器官簇移植手术。

李元新与朱志冬首先自供体取出胃、胰腺、十二指肠、小肠并进行修整。同时，胃肠外科副主任医师王峰为小凌切除已经失去功能的大部分结肠、全部小肠、大部分胃、大部分十二指肠。其中，由于肠系膜根部解剖结构十分复杂，稍有不慎就是致命的大出血。

移植脏器和受体准备完毕，手术团队随后开始“重新组装”。除了包括胃—胃、十二指肠—十二指肠、移植小肠—自体结肠在内的消化道缝合重建，血管吻合更具挑战，李元新娴熟地解剖出受体相关部位的关键血管，与供体对应血管有条不紊地吻合架桥，最终完成移植器官簇与受体动、静脉的端端吻合。

随着血流的开放，移植胃、十二指肠、小肠很快由白色转变为粉红色，李元新采取特殊的关腹技术顺利完成了手术。

吃饭的感觉原来这么好

术后，和小凌一起“住”进移植重症病房的，还有胃肠外科主治医师朱长真。“可以说，睁着眼睛的时候都在ICU，患者的任何波动都需及时上报、处理。”朱长真说，对于移植患者而言，排斥反应监测、免疫抑制方案、抗感染措施以及营养支持，哪个环节出问题都是致命的，更何况是多器官移植的小凌。

“术后第11天，小凌突然说有点冷，紧接着就开始寒战、发热，很快陷入意识不清的状态。”朱长真回忆道。患者围手术期感染一旦出现休克就很难救回来，情况凶险，李元新迅速安排给药，严密监测患者各项指标并及时调整治疗方案。次日清晨，小凌逐渐恢复平稳，一夜未眠的医疗团队这才放下心来。

像这样的情况，大大小小出现了近10次，抗感染、抗排斥、伤口处理、造口问题……就这样，医患携手闯过一关又一关：小凌术后第16天转入普通病房，术后第44天完全脱离肠外营养、开始恢复经口进食，术后第65天他对妈妈说：“我觉得饿了。”

截至发稿，小凌恢复得很好，已经达到出院标准了。

目前，中国已成为继美国之后的第二大器官移植国，该病例填补了中国小肠移植领域的技术空白。