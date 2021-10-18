中日医学交流高峰论坛暨第二届中日器官捐献与移植论坛在京召开

10月15日，中日友好医院召开中日医学交流高峰论坛暨第二届中日器官捐献与移植论坛，旨在进一步加强中日两国技术交流合作，推动我国器官捐献与移植事业发展，促进相互学习。

会议现场图（中日友好医院供图）

本次论坛由中日友好医院、日本京都大学医学部、日本顺天堂大学共同主办，汇集了国内外肺、肝、肾移植相关医学、人文、科研领域诸多热点。开幕式由中日友好医院院长周军主持。

据介绍，中日友好医院是我国最早一批开展器官移植工作的单位之一，医院高度重视器官移植工作，将器官移植列为医院重点发展的四大学科群之一，目前已具备肺移植、肾移植、肝移植、心脏移植四项大器管移植资质。

在学术交流环节，中日两国学者主要就器官移植国际热点和国内重点难点进行了分享。日本京都大学医学部呼吸器外科伊达洋至教授结合影像资料，展现了日本肺移植手术技巧及患者良好的移植后生存率状况。日本顺天堂大学健康综合科学先端研究机构的奥村康、内田浩一郎和中川由纪分别就再生医学、日本肾移植工作现状等内容作了介绍。

中国器官移植发展基金会赵洪涛执行理事长、中山大学附属第一医院何晓顺、广东省人民医院孙启全、厦门大学翔安医院刘德华分别就推进公益事业、器官移植转化医学的研究、器官移植工作中协调员的角色与作用等主题进行了深入探讨。