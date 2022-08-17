直播预告：冠心病防治与疾病管理

据《中国心血管健康与疾病报告2021》介绍，目前我国心血管患病率处于持续上升阶段。推算心血管现患病人数为3.3亿，其中冠心病患者1139万人。导致冠心病的危险因素除了年龄、遗传等不可控因素外，还包括高血压、血脂异常、糖尿病、超重、吸烟等可控因素。冠心病应该如何防治？患病后怎样进行疾病管理？

8月18日14:30-15:30，“人民好医生”客户端将邀请南昌大学第一附属医院心血管内科学科首席专家、主任医师、博士研究生导师郑泽琪做客演播室，详细讲解冠心病防治与管理方法。

专家介绍：

郑泽琪，南昌大学第一附属医院心血管内科学科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师。兼任中国医师协会第五届心血管内科医师分会委员、江西省医学会介入心血管病学分会主任委员等多个学术组织委员。

擅长：高血压病、肺动脉高压、血脂代谢、心力衰竭、冠心病及起搏器植入等治疗。

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