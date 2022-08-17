有效追踪耐药头状葡萄球菌 流行病学监测有了新工具

科技日报讯 （洪恒飞 王桢干 记者江耘）近日，科技日报记者从浙江大学医学院附属邵逸夫医院获悉，该院感染科俞云松教授与陈衍博士课题组通过首创的头状葡萄球菌核心基因组多位点分型系统，揭示了利奈唑胺耐药头状葡萄球菌的克隆传播和耐药机制，为多重耐药病原体的流行病学监测提供了可靠的分子分型工具。相关研究论文近日发表在国际期刊《自然·通讯》上。

头状葡萄球菌是一种常见的凝固酶阴性葡萄球菌，可导致乳腺炎、复杂皮肤软组织感染、人工关节感染等严重感染。长期使用利奈唑胺这一抗菌药，会使头状葡萄球菌产生耐药性。核心基因组多位点分型系统是把以大量菌株为基础的核心基因组作为序列分型标记，从而构建的高分辨率的物种分型技术。利用核心基因组多位点分型系统进行细菌耐药监测研究，有助于预测细菌耐药发展变化趋势，明确耐药机制，从而引导抗菌药物研发。

此次研究中，课题组应用了3个不同的头状葡萄球菌基因组集，经过初步筛选和验证基因组集筛选，最终建立了包含1492个基因的核心基因组多位点分型系统。为验证该系统，课题组收集了目前所有利奈唑胺耐药头状葡萄球菌的基因组作为检验基因组集，并纳入了源于杭州、上海和哈尔滨等地医院的菌株的核心基因组。

“尽管菌株之间时空差异很大，但绝大多数利奈唑胺耐药头状葡萄球菌均属于同一克隆，即该细菌同一进化分枝。团队建立的系统分析鉴定发现了重要耐药克隆，并将其命名为L克隆。”陈衍介绍。

陈衍说，基于核心基因组单核苷酸多态性（SNP）系统发育分析的区分结果与头状葡萄球菌核心基因组多位点分型系统得出的结果一致——大部分L克隆菌株携带利奈唑胺耐药基因，该基因由菌株中特定的环状DNA分子携带，并且只存在于L克隆中。

“虽然L克隆目前只发现于我国，但已对临床产生威胁，亟须进行更大范围的国际流行病学调查来监测L克隆的全球性流行和传播。”陈衍介绍，期待在完善的核心基因组多位点分型系统的帮助下，人们未来可以更好地监测多重耐药头状葡萄球菌克隆播散情况。