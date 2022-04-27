厦门：实用绘图工具提高流调效率

现场流行病学通常要求24小时内快速形成流调报告，流调人员需要争分夺秒。为节约现场流行病学处置时间，提高一线流调工作人员工作效率，厦门大学公共卫生学院的流行病学课题组日前开发了“流行曲线在线绘制”小工具，流调人员只需导入调查数据就能自动生成一目了然的新冠肺炎疫情流行曲线图。

工具开发人员介绍，该在线作图工具自动化程度高、操作简便，即使是对Microsoft Excel使用不熟练的基层工作人员也能快速做出令人满意的流行曲线；此外，生成的流行曲线分辨率高，支持多种格式，可以满足流调报告、会议汇报和论文发表等多种需求。

开发人员介绍，设计这款工具的初衷是了解到一线流调人员不仅要在现场流调中采集大量数据，还要对海量数据进行分类、整理和录入，并制作标准的流行曲线图以生成专业疾控报告。这一过程消耗大量人力成本和时间成本，同时许多一线流调人员并不精通专业绘图，最终呈现结果不尽如人意。他们希望帮助基层疾控部门和公共卫生人员用上简单易操作的工具，让数据分析和可视化不再有门槛。

为了让一线流调人员从海量数据分析工作中解放出来，厦门大学公共卫生学院的流行病学课题组此前还开发了“风险计算器”“再生数计算器”，以帮助公共卫生人员计算疫源地外溢风险和疫情有效再生数据。这些工具目前全部免费对外开放。