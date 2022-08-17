让家居家装消费潜力得到更好释放

“全程监测施工情况，这样的装修服务让人更省心。”北京朝阳区居民秦昊不久前打算装修新买的二手房，但由于自己平时工作忙，没时间实地监工。后来，他选择了装修平台被窝家装提供的智慧工地服务。秦昊每天只需打开手机，就可以通过摄像头实现360度全景全程监测施工。再加上AR（增强现实）质检、甲醛检测等服务，让秦昊感叹“装修更时尚更有科技感”。

家居家装消费是传统消费的重要领域，家居家装产业是重要的民生产业。为了更好地激发和释放家居家装消费潜力，工业和信息化部、商务部等部门近日联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），提出到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，同时明确在家居产业培育50个左右知名品牌，建立500家智能家居体验中心，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

当前，家居家装消费虽然一定程度上受到疫情冲击等因素的影响，但总体来看，仍然表现出较强韧性。商务部流通业发展司和中国建筑材料流通协会发布的全国建材家居景气指数（BHI）显示，上半年，全国规模以上建材家居卖场累计销售额达6371.71亿元，同比上涨32.47%。

家居家装消费需求也在不断升级，定制化、绿色化、智能化趋势明显。根据贝壳研究院发布的《2022家装消费趋势调查报告》，消费者家装消费需求更加个性化、品质化。从单一满足日常生活需要到向着实现更多附加值发展，比如对体验、设计、服务等方面有更高期待，很多年轻人更希望享受“拎包入住”的一站式家装消费体验。“企业应加大科技应用力度，提供更加绿色、智能、健康的优质服务，更好满足消费者不断升级的个性化、定制化的需求。”贝壳找房副总裁颜伟阳说。

《“十四五”国内贸易发展规划》提出，促进家电家具家装等消费。相较于蓬勃的消费需求，家居家装供给侧面临创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题。进一步激发和释放家居家装消费需求，增加优质供给尤为关键。为此，《行动方案》提出夯实产业基础、加快数字化绿色化转型、推进培优育强、扩大优质供给、加大应用推广等5个方面13项任务。专家认为，随着一系列政策落地实施，家居家装消费需求将得到更好释放。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 19 版）