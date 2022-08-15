“国潮”流行彰显文化自信

前不久，工信部等五部门联合发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022－2025年）》，提出“挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设”。“国潮”迎来新的发展机遇。

新生代群体的生活方式和消费主张加速了“国潮”兴起。“国潮”产品走红、国产动漫爆火、“老字号”纷纷推陈出新……“国潮”正在成为当代年轻人的一种消费时尚。

文化是民族的精神命脉。“国潮”越来越“热”，除了产品自身，还在于其背后是中华民族博大精深的文化底蕴，是中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，是深层的文化自信和民族认同。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。近来备受追捧的“国潮”产品，几乎都离不开传统文化的影子。“国潮”蕴含了丰富的文化符号、形象和理念，而时下中国传统文化越来越受关注，根植于国人骨子里的文化基因被唤醒，购买带有中国传统文化元素的产品成为许多年轻人表达情感、彰显个性的重要方式。

曾几何时，年轻一代受欧美潮、日韩风影响不小。如今，新生代群体放下对国外品牌的盲目崇拜，热衷“国潮”、喜爱“国风”，这是国人消费升级、愈发注重精神需求的结果，更是中国文化不断走向自信的必然。

有人担心，既然是一种“潮”，“国潮”会不会来得快去得也快？经过几年发展，“国潮”在商业文化升级、社会文化氛围营造等方面取得一定成绩，但也存在一些问题。比如，部分品牌原创性不足，没有真正将中国传统文化的美学特征与当代时尚元素有机整合；有的商家专注于跟风模仿，产品同质化严重，造成视觉和精神上的审美疲劳；有的企业片面堆砌文化符号，将“国风”和“情怀”视为营销噱头，淡化甚至歪曲了传统文化的本来寓意等。

“国潮”兴起，对中国企业和品牌而言，无疑是一次难得的转型升级契机。要让“国潮”之风更盛，还须从文化上多下功夫。品牌应持续挖掘中国传统文化，将更多的优秀文化元素融入产品设计中。同时，也要及时掌握新的文化消费需求，加入独特、创新的潮流文化，推出更多具有时代元素和现实意义的“国潮”产品。

中国传统文化构成了“国潮”的文化来源和基础，中国文化自信的提升助推了“国潮”兴起。筑牢国货品牌的核心竞争力，打造持续的“国潮”热，必将为弘扬文化自信提供源源不断的推动力，国人的文化自信也会愈加坚定。