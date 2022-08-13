近距离用眼时间大增 戴老花镜年龄或提早

如今，无论是工作还是生活娱乐，很多人几乎每天都离不开手机、电脑。不少人才四十出头，就出现不同程度的眼睛干涩、视物疲劳、小字看不清等症状。民间有一种形象的说法——“四十四，‘眼生刺’”，广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授指出，这是眼睛开始衰老的表现。而随着近距离用眼时间的大大增加，人们戴老花镜的年龄可能会提早。

医学指导/广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授

文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员刘庆钧

近距离用眼时间大增 不到四十就老花

不到四十岁的阿荣(化名)发现最近每天工作时对着电脑，眼睛容易疲劳，而且很干涩，不过远视倒挺清楚。这到底怎么回事？

就诊时黄仲委为他做了初步验光检查后，发现他双眼视力为0.4，用+200度可以矫正到1.0，于是告诉他：“你眼睛的调节力下降，必须配一副远视度数的眼镜，说白了，就是老花眼。”

阿荣难以接受，毕竟自己还不到四十岁，这么年轻怎么可能眼睛就老花了呢？

黄仲委介绍，老花眼的确与“老”有关，其实人的眼睛调节力从十八岁开始就悄悄减退，随着年龄增加，晶状体逐渐变硬、睫状肌力调节减弱，到达一定程度，眼睛就会“老花”。一般来说，没有屈光不正的人约45岁左右就要配戴老花眼镜。不过，越来越多的人每天长时间对着手机、电脑，近距离用眼时间大大增加，戴老花镜的年龄可能因此会有所提早。

很多人以为近视眼的人这辈子都不用戴老花镜，“这是误解，只是由于原来戴的凹透镜和现在要戴的凸透镜正、负度数相抵消的缘故。”黄仲委指出，正因如此，原来近视的人，年纪大了晶状体逐渐变硬、睫状肌力调节减弱，到需要配戴老花眼镜的年龄时多半会相应推迟，但这不意味着他们不会有老花眼。他指出，近视人群到了一定年纪查出老花眼，若视物需要达到远近皆清的效果，除了原来戴的近视眼镜外，还需多添一副近视度数较低的眼镜以看近用。

缓解双眼不适 试试杞菊茶

如何判断自己是不是老花眼？黄仲委支招，如果符合以下几点，老花眼有可能已经找上门：1.四十岁左右；2.眼睛看远处清楚，看近处不清；3.看手机、电脑容易昏花眼胀；4.看手机、电脑时，会不自觉挪远一点，或戴近视眼镜者须摘下眼镜。

“想避免眼睛过早衰退，推迟戴老花镜的时间，就要好好保护双眼。”黄仲委提醒，养眼护眼，合理休息最重要，日常要控制好看手机、电脑、电视的时间总量，让眼睛能间歇性休息。平时如果眼睛视物过久，感觉眼胀眼花时，可用力眨眼10～20次助舒缓。

饮食方面，黄教授支招，可适当多摄取含有丰富叶黄素、玉米黄素、β-胡萝卜素、维生素E、维生素C、微量元素锌、硒的食物，比如玉米、胡萝卜、西兰花、西红柿、豆制品、鱼、牛奶、核桃及新鲜水果等，帮助预防眼睛老化。平时还可通过喝杞菊茶帮助缓解眼干等不适。

杞菊茶：取枸杞子15克、菊花5克，龙眼肉5克、绿茶适量，反复泡喝有助舒肝明目。若体质偏寒，可改用普洱茶。