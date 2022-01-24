寒假如何防控儿童青少年近视？眼科专家带来护眼宝典

近年来，我国近视呈现低龄化的趋势，儿童青少年近视率的增加让越来越多的学生家长焦虑不已。寒假已至，孩子在家看电视、电脑等近距离用眼时间增多，该如何有效防控儿童青少年近视呢？近日，人民网记者就此采访了吉林大学白求恩第一医院眼科主任医师王乐。

“日常错误的用眼习惯会导致或加重儿童青少年近视。”王乐医生表示，要保持正确的读写姿势，做到“一拳一尺一寸”，即胸前与桌子距离约一拳，眼睛与书本距离约一尺，握笔的手指与笔尖距离约一寸；避免躺姿阅读、伏案歪头阅读等不良习惯；读写连续用眼每40分钟左右要休息10分钟，可远眺或做眼保健操等。

王乐医生说，持续性近距离用眼，是近视发生发展的重要因素。长时间近距离使用电子产品，会造成视觉疲劳，导致或加重近视。建议小学生使用电子产品一次不超过15分钟，一天累计不超过1小时。牢记“20-20-20”口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。

“良好的光线对近视防控起着关键的作用。”王乐医生表示，家庭灯光的选择以舒适为原则。台灯不要太暗或太亮，以暖色光为主，要确保无频闪无蓝光危害，摆放位置应在书桌的左上角45度。使用电子产品时需调整室内灯光，减少室内环境与屏幕亮度的差异，减少视疲劳。

“室内运动可作为长时近距离读写和视屏时的一种休息眼睛的方式，但有效预防近视最倡导的是日间户外活动。室内运动没有足够的阳光，视野狭窄不能代替户外活动，建议儿童青少年每天户外活动时间不少于2小时。”王乐医生说。

“近视可防、可控、可矫正，不可治愈。一旦发现孩子已形成真性近视，需及时配戴眼镜，避免视力进一步恶化而引发更严重的问题。”王乐医生建议，预防近视还要让儿童青少年保证充足的睡眠，注意营养均衡，不要过多食用甜食，并做好定期眼睛检查。

（视频制作：实习生宋鸣钰）