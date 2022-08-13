海南省本轮感染者逾五千例 厦门疫情存社会传播风险

中新社北京8月12日电 综合消息：中国国家卫健委12日通报，11日中国内地新增确诊病例704例，其中境外输入56例，本土648例。新增无症状感染者1305例，其中境外输入102例，本土1203例。无新增死亡病例。

截至11日24时，中国内地现有确诊4062例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例233513例。境外输入现有确诊636例，累计确诊21383例，无死亡病例。

资料图：海口市琼山区滨江街道的居民进行核酸检测。 中新社记者 骆云飞 摄

海南本轮感染者逾五千例 三亚疫情仍在高位

11日中国内地新增本土感染者1851例(确诊+无症状者)，连续两天超过1500例，波及省份19个。其中本土确诊648例，来自14个省份。其中，海南595例，广东22例，内蒙古9例，西藏7例，福建5例，上海2例，另8个省份均只有1例新增。

当日新增本土无症状感染者1203例，分布在15个省份和新疆生产建设兵团。其中海南614例，新疆410例，浙江60例，兵团43例，西藏20例，广东14例，江西11例，另9个省份各有个位数新增。

海南省11日新增本土感染者1209例(确诊595例、无症状者614例)，占中国内地当日新增本土感染者总数的65%以上，其中三亚市1038例。8月12日0时-12时，海南省再添本土感染者176例，8月1日以来累计报告本土感染者5154例，其中三亚市4333例。

目前，海南省已超过甘肃和广西，成为7月以来中国内地本土感染者最多的省份，三亚市则超过甘肃兰州和广西北海，成为7月以来中国内地本土感染者最多的城市。

海南省12日召开发布会称，该省疫情仍处于快速发展期，目前已扩散至13个市县，其中6个市县疫情发展快速。三亚疫情仍然在高位，处于胶着、拉锯阶段。

新疆日增感染者411例 西藏民航铁路仍正常进出

新疆维吾尔自治区11日新增本土确诊1例、无症状感染者410例，本轮疫情以来日增本土感染者首次突破400例，本轮疫情累计报告本土确诊1例，在昌吉州；现有本土无症状感染者1317例，主要来自伊犁州(936例)、乌鲁木齐市(178例)、昌吉州(104例)。

据新疆维吾尔自治区卫健委介绍，新疆本轮疫情感染病毒属于奥密克戎变异株BA.5.2进化分支，初步认定病毒系从境外输入。伊犁州伊宁市是新疆本轮疫情最严重的地区，据通报，该市近几日新增感染人数仍在增加，社区传播风险加大，疫情整体形势仍处于发展阶段。为尽快阻断疫情传播蔓延，伊宁市继续实施临时性静态管理。

西藏11日新增本土确诊7例、无症状感染者20例，截至12日12时累计报告本土确诊20例、无症状感染者127例。西藏本次疫情始于8月7日，目前已波及阿里地区、拉萨市、日喀则市、林芝市、昌都市、山南市、那曲市等地。

作为西藏本次疫情的主要来源地，日喀则市决定全域继续实施3天静默管理。拉萨市12日发布通告称，从12日凌晨3时至15日凌晨3时，在拉萨主城区以社区网格为基本单位开展消杀，并结合防疫需要，深入网格小区开展核酸检测，请广大市民不外出、不串门、不聚集。

据官方消息，截至8月10日，在藏滞留574个旅行团、7317人。西藏自治区旅游发展厅介绍称，西藏在确保疫情不外溢的前提下，已有序组织滞留游客就地、就近出藏。据悉，截至目前，西藏民航、铁路仍正常进出藏。

福建厦门疫情存在社会传播风险 广东湛江疫情仍在发展中

福建省厦门市12日通报，11日12时至12日18时，该市新增4例本土确诊病例，本轮疫情已累计报告本土确诊17例。

据介绍，厦门本轮疫情2条传播链交织叠加，病毒基因组测序结果均为奥密克戎变异株，个别病例由社会面检出，轨迹复杂，存在社会传播风险。截至目前，厦门市共划定8个中风险区。

广东省11日新增本土确诊15例(深圳1例，湛江12例，茂名2例)、无症状感染者14例(均在湛江)，另有7例本土无症状感染者转确诊病例(广州1例，湛江6例)。

作为广东省本次疫情的重点地区，湛江市本轮疫情已累计报告本土感染者逾120例。湛江市12日通报，该市11日新增本土感染者26例和6例无症状感染者转确诊病例，均为雷州“0804”疫情的关联病例。

湛江本次疫情始于8月4日，首发病例是雷州一名从海口市驾车返回的货车司机。随后，其关联感染者持续上升。但因湛江近期新增感染者大多是在集中隔离或重点管控的人群中检测发现，疫情社会面扩散风险降低。

上海新增9个中高风险区 浙江疫情总体形势向好

上海市11日新增本土确诊2例、无症状感染者5例，其中1例确诊病例和1例无症状感染者在社会面筛查发现。7月3日至8月11日，上海累计报告本土确诊155例、无症状感染者655例。

上海市疫情防控工作领导小组办公室12日发布消息称，再次调整该市部分区域疫情风险等级，在徐汇区和闵行区新增高风险区6个、中风险区3个。

浙江省11日新增本土无症状感染者60例，12日再报新增本土感染者8例，均主要来自金华义乌市。8月2日至12日15时，浙江省累计报告本土感染者601例(确诊56例、无症状者545例)，其中义乌市561例。

浙江省12日通报，该省本次疫情虽然感染人数较多，但93%的感染者集中在义乌市，80%的感染者在集中隔离、居家隔离人群中筛查发现，防控措施效果显现。除金华市外，本次疫情波及的绍兴、衢州、丽水等地市已连续4日以上无新增感染者报告；金华市内除义乌外，其它县(市、区)均连续3日及以上无社会面新增感染者报告。

义乌市官方表示，该市已自11日零时起实行临时性全域静默管理，义乌市将在此期间利用全域全员核酸检测，筛查隐匿感染者，尽快实现社会面清零目标。