美企制造的上亿剂新冠疫苗因质量问题将被销毁

新华社华盛顿8月11日电 据美国媒体11日报道，由于存在质量问题，美国新兴生物科技公司巴尔的摩工厂为强生公司生产的约1.35亿剂新冠疫苗将被销毁。

报道说，计划销毁的这些新冠疫苗于2021年8月至今年2月间出产。美国强生公司说，该工厂在此期间生产的一批新冠疫苗的质量检验结果不合格，导致与此相关的约1.35亿剂疫苗都被认定无法使用。

无独有偶，去年这家工厂同时生产强生公司的新冠疫苗和英国阿斯利康制药公司、牛津大学联合研发的新冠疫苗，但该厂员工误将这两种疫苗的原料成分搞混，导致其生产的超过4亿剂新冠疫苗报废。美国食品和药物管理局据此于2021年4月要求新兴生物科技公司巴尔的摩工厂停产，后于2021年8月允许其恢复生产。

今年5月，美国国会调查人员在一份报告中称，新兴生物科技公司的高管掩盖了产品质量控制问题；该公司巴尔的摩工厂的工作人员缺乏经验和人员流动性高，是造成上述两种疫苗原料成分搞混的原因。

强生公司11日表示，这家涉事工厂重启以来生产的新冠疫苗并未进入市场，强生将终止其与新兴生物科技公司的新冠疫苗生产协议。