新冠病毒复制重要机制发现

【国际战“疫”行动】

由美国得克萨斯大学西南医学中心（UTSW）研究人员领导的一个团队确定了新冠病毒是如何构建RNA“帽子结构”（cap）的，这对病毒的成功复制至关重要。发表在《自然》杂志上的这一新发现有望带来抗击新冠肺炎的新策略。

研究带头人文森特·塔利亚布拉奇博士说，如果能开发和制造出针对这个蛋白质结构域的药物来抑制RNA帽的形成，可能会提供一种全新的治疗新冠肺炎的方法。

新冠病毒使用遗传分子RNA（核糖核酸）向受感染的宿主细胞提供指令，以建立更多的病毒副本。塔利亚布拉奇博士解释说，病毒RNA一端的分子帽有多种功能来实现这一目标。它将RNA隐藏起来，使宿主细胞的免疫系统无法发现，保护RNA免受核酸外切酶或降解它的细胞酶的攻击。同时，分子帽还能召集制造病毒蛋白的细胞因子。如果病毒失去了这个RNA帽，这些过程就会停止，感染就不会继续。

这项研究表明，新冠病毒NiRAN结构域，一种名为nsp12的病毒蛋白的一部分，参与了RNA帽的合成。NiRAN结构域是一种假激酶。实验表明，NiRAN结构域将病毒RNA转移到另一种名为nsp9的新冠病毒蛋白上，从而产生一种对帽子形成至关重要的RNA—蛋白质中间体。

塔利亚布拉奇博士说，他和同事们正在研究阻断新冠病毒的NiRAN结构域功能的方法，这最终可能导致一类对抗新冠肺炎的新药出现。

“在抗疫的长期斗争中，我们需要针对病毒生命周期不同部分和不同方面的抗病毒药物。”他说，“增加一种‘帽子’抑制剂将是对‘武器库’的很好补充。”