空调清洗行业“猫腻”多

消费者在挑选空调。

随着气温回升，越来越多市民打开了家中空调“降温”。但在闲置几个月后，空调在复工前往往需要经历一番“大扫除”才能开启工作。记者走访了解到，过去，大多数人会选择自己拆机清洗，但在经历疫情之后，出于健康考虑，不少人会选择购买空调清洗服务。值得注意的是，上门清洗家电这一行业，频频被消费者“吐槽”其中暗藏套路，稍不留神就容易踩坑。

上门才涨价，消费者面临“乱收费”困扰

“我后来才知道深度清洗要加钱。”家住白云区的陈先生告诉记者。据了解，他通过房东介绍，向附近的维修门店提出上门清洁空调的服务。“一开始说好的是不超过一百元，但等到了师傅上门，他才说几十元的简易清洗不干净，推荐168元的深度清洗服务。”

据陈先生介绍，他最后选择了简易清洗套餐。“清洁师傅草草擦了一下机器外壳，冲洗了滤网就结束了，好像跟我自己洗的效果也没多大区别，感觉不值这个价。”有家电维修人士告诉记者，这两年来空调清洗服务需求逐渐扩大，逐步形成市场，但目前由于市场发展缺乏规范和统一标准，空调清洗的难度不大难以形成差异化服务，很多商家为了吸引顾客，往往先打出价格牌“吸睛”，消费者可能在消费过程中面临“乱收费”困扰。

对此问题，广州日报全媒体记者咨询了部分空调品牌的官方售后客服。其中，格力空调表示空调清洗服务需要用户自行付款，同样提供简易清洗和深度清洗两种价位的服务选项。除了官方售后渠道，记者还了解到目前有很多提供空调清洗服务的渠道，比如家电卖场、电商平台、各类生活服务软件、家电维修门店等。

记者打开某生活服务软件发现，挂式空调清洗从86元至170元不等，而在注意事项中，通常写着“上门费”等特殊费用，消费者如不仔细看则较难发现。而在线下维修门店咨询时，门店工作人员表示清洗一台挂机需要150元，“我们一台机器就要两三千元了，全部都是通过高温蒸汽消毒清洗的，跟那些网上的服务不同。”维修人员表示。

记者在黑猫投诉平台上搜索关于空调清洗的评价时发现，很多消费者反映存在“不退定金”“扣手续费”“服务过期不予退款”等问题。此外，有业内人士告诉记者，部分不良商家会以空调需要加“雪种”为名或者虚设其他维修名目向消费者额外收取费用。

建议找正规厂家的官方售后进行清洗

对于空调清洗的必要性，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰曾公开表示，空调是很多病原的滋生地，家庭、企事业单位用的空调应该进行清洁和消毒。这么做不仅是疫情防控的需要，也可以防范其他病毒。而有关呼吸内科专家也介绍，一般家庭的空调停用一个冬天后，过滤网积聚不少灰尘、虫螨、霉菌等，未清洗就使用，在门窗紧闭的环境里，脏空气扩散到整个房间，极易导致过敏性鼻炎、哮喘、过敏性皮炎等呼吸道感染疾病。

维修专业人士告诉记者，空调如不定期清洗，一方面可能影响身体健康，另一方面也可能影响空调制冷效果。至于多久清洗一次，该专业人士表示：“要根据不同的现实情况做判断，毕竟不同环境下给空调带来的清洁压力不一样。”

对于空调清洗乱象，家电行业人士对记者表示：“最好还是要找正规厂家的官方售后，正规的家电品牌售后一般都具备深度清洗服务项目，售后人员经过专业培训，维修配件为原厂配件，有相应的维修记录。”据了解，此前湖南省消费者委员会特发布消费提示，提醒消费者注意家电清洗乱象，谨慎选择维护好自身权益。