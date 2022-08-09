北京：绿色节能消费券适用商品增至46类

绿色节能消费券适用商品增至46类

增加智能商品类别 电动牙刷、跑步机、扫地机器人等入选

为加快释放绿色智能家电消费潜力，绿色节能消费券可用范围进一步扩大。根据8月8日北京市商务局发布“关于调整促进绿色节能消费政策适用商品范围的通知”，绿色节能消费品类中增加智能商品类别，适用商品目前已经增至46类，包含手机、笔记本电脑、平板电脑、扫地机器人、显示器等。

据市商务局介绍，为贯彻国务院常务会关于“要加快释放绿色智能家电消费潜力”的会议精神及商务部等13部门《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》的文件精神，加快释放绿色智能家电消费潜力，进一步满足消费需求，发挥本市促进绿色节能消费政策引领作用，增加适用智能商品类别。

增加消费券适用商品至46类，包含手机、笔记本电脑、平板电脑、自行车、显示器、空气净化器、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、热水器、微波炉、吸油烟机、燃气灶具、电饭锅、打印机、投影机、电风扇、坐便器、净水机、淋浴器、扫地机器人、智能马桶盖、吸尘器、新风系统、照明系统、电烤箱、电吹风、电动牙刷、翻译器、学习机、按摩器、美容器、网络盒子、音箱、智能门锁、跑步机、体脂秤、耳机、理疗仪、手环、手表、眼镜、自行车配件、骑行穿戴设备。

其中，笔记本电脑、平板电脑、显示器、空气净化器、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、热水器（其中燃气壁挂炉需满足一级能效）、微波炉、吸油烟机、燃气灶具、电饭锅、打印机、投影机、电风扇等16类产品须在中国能效标识网备案且达到二级能效及以上等级；洗碗机、坐便器、净水机、淋浴器等4类产品须在中国水效标识网备案且达到二级水效及以上等级。手机厂商应通过工业和信息化部关于智能手机绿色设计相关评审或项目验收，手机产品符合GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质限量要求，且经北京市经济和信息化局认定的品牌和型号。

据悉，今年6月至10月，北京面向在京消费者，在京东、苏宁、大中、国美等参与企业自有的线上平台，发放绿色节能消费券，线上线下均可使用。在京消费者每月在同一参与企业的线上平台可领取1份券包，包含8张消费券，总金额1500元，当月领取的消费券包当月有效。消费者在参与企业线上平台或者线下销售门店购买消费券适用商品时，可叠加参与企业其他优惠券共同使用。

各参与企业将在App、小程序等线上平台首页显著位置设置“北京绿色节能消费券领取入口”，明确消费者领取、使用、核销、退货及保价规则；对符合条件的绿色节能商品将设置明显的“北京绿色节能消费券适用”标识；线下实体参与企业将在店内符合条件的商品显著位置张贴“北京绿色节能消费券适用”标识。（记者 李佳）