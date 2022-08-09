“薅”长视频会员羊毛暗藏风险

近日，芒果TV宣布上调会员价格，在此之前，优酷、腾讯、爱奇艺等长视频平台也已经完成了涨价。面对上涨的会员费，不少用户望而却步。不买会员、“薅”会员，逐渐成了一些长视频用户的共识。有的人每天守着零点只为兑换一个限量的会员周卡，有的人通过二手交易，从正式会员手中低价收购一个“共享会员”。

这些“薅羊毛”的做法降低了用户的观剧、观影的经济成本，但对于用户、对于行业真的可持续吗？借出、转卖会员账号的做法又是否合规？有专家表示，长视频行业需要靠付费实现可持续发展。“只有用户花了钱、平台赚了钱，平台才能给用户更好的内容，而用户也更愿意为平台付费，这样的正向循环才是行业的未来发展之路。”

现象

长视频平台涨价

用户“弃买”不“弃看”

“芒果TV会员又涨价！一杯奶茶钱还买得起视频会员吗？”7月26日，芒果TV宣布将于8月9日起上调会员价格，这已经是芒果TV今年第二次涨价了。今年1月，芒果TV会员刚将连续包月上调1元至19元/月，此次继续上调3元至22元/月，连续包季、连续包年以及全屏会员的各付费项目也有不同程度的上调。

就在两个月前，优酷时隔5年宣布涨价。北京青年报记者注意到，2020年以来，腾讯视频、爱奇艺已分别先后两次上调会员价格，咪咕视频也在今年初完成了调价。

至此，就连续包月会员价格来看，爱奇艺为22元/月，芒果TV上调后将追平，优酷、腾讯视频均为25元/月。对于追剧爱好者来说，由于影视资源分散在多个平台，如果想追上所有热播剧，就得买几个平台的会员才可以。有网友算了一笔账，“爱优腾”加上芒果TV，每个月的会员费将达到96元，如果按年卡购买，每年需花费近千元。不少用户表示，“钱包有点承受不住”。

另一方面，还有不少网友对于平台涨价的第一反应是：“您配吗？”视频平台的内容质量成为用户面对会员费望而却步的另一原因。有网友反映：“我只想看一部热播剧，该平台又没有其他值得看的内容，为了一部剧充一个平台的会员有点浪费了。”甚至有网友表示，“按平台提供的内容算，九块九不能更多了。”平台内容质量是否与上涨的价格相适配，是用户看待平台涨价的一大衡量标准。

对策

“薅”羊毛成用户“共识”

三大“薅”法最受追捧

不买会员、“薅”会员，似乎成为了不少视频平台用户的共识。北青报记者梳理各种方法后发现，有的人瞄准了平台的各种福利活动，每天守着零点只为凭积分兑换一个限量的会员周卡；有的人通过二手交易，从正式会员手中低价收购一个“共享会员”。为了“薅”一个免费会员，这届追剧人很努力。

方法一是蹭正式会员福利，索要会员体验卡与赠片机会。

在“羊毛党”聚集的“买组”“拼组”等豆瓣小组里，网友们已经盖起了各大视频会员体验卡互送“专楼”。每天有10余个网友在这里“蹲”一个会员体验卡，还有10余个分享体验卡的领取链接。

事实上，很多视频会员都不知道，他们作为会员的权益之一，就是让他人成为“体验会员”。以芒果TV为例，V2等级及其以上的会员，每月均可获得1个专享红包，专享红包中内含6至15个体验会员领取机会可分享给好友，好友领取后将获得芒果TV体验会员随机时长，通常是1至5天，据规则说明，最高可达50天。除了芒果TV，“爱优腾”也都有类似的“体验会员”福利机制。

但成为“体验会员”并不意味着享用正式会员的所有权益。芒果TV的体验会员仅可享受免广告、蓝光画质特权，而不能观看正式会员专享内容及付费点播内容。

此外，会员还拥有“赠片权益”，可从平台指定的影片列表中选择影片赠送好友，被赠送的好友即可免费观看平台会员专享的影片。

方法二是聚积分成会员，充分利用各平台积分。

长视频平台通常都设有积分制，视频会员卡是视频平台积分商城常见的商品。在芒果TV上，200积分能兑换1天会员，7天会员需要1400积分。兑换后的会员权益包括免广告、蓝光画质和观看正式会员专享内容。而积分可以通过做任务赚取：游玩“芒果农场”浇水1次可获得50积分、观看指定视频10分钟可获得10积分、邀请好友一起看视频可获得20积分、分享视频可获得5积分等。

不过，积分商城的会员卡通常为每日限量供应，芒果TV 1天会员卡每日限量3000分，兑完即止；3天会员限量500份；7天会员限量300份。北青报记者注意到，不少网友在评论里吐槽“难抢”“数量太少”，有网友表示，“超过零点20秒就抢不到了”。

部分银行、通信、航空等平台的积分同样能兑换视频会员。例如，780个移动积分就可兑换爱奇艺黄金会员周卡，月卡则需要2140积分。工行、招行积分，南航、国航、川航等航司的里程都可兑换会员卡。

另外，话费充值、购买外卖月卡等消费也能按天数“攒会员”。在爱奇艺上，花99.99元充100元话费可攒1天会员；生活方面，买饿了么超级会员月卡、美团外卖5元代金券、青桔单车周卡都可攒1天左右的会员。

方法三是以会员易会员，朋友圈、豆瓣小组成交易平台。

在买视频会员这件事情上，劝退羊毛党的不只是会员费涨价，还在于想看的影视资源分散在多个平台上。即使已经拥有多个平台会员，仍然有可能需要为了一部剧再开通一个平台的会员。按目前各平台的连续包月会员价格计算，“爱优腾”加上芒果TV，每个月的会员费将达到96元。

以一个平台的会员与他人换另一个平台的会员，便可以在获得免费会员的同时，不浪费已有的资源。朋友圈、豆瓣小组都成了“羊毛党”们进行二手交易的平台。

拥有会员的用户也可以将闲置的会员低价出售给需要的用户，或是出价让需要的用户与自己共享一个会员账号。根据豆瓣“发组”的参考价，腾讯视频、爱奇艺的月卡价格为8元，两人共享不超过4元；芒果TV、优酷的月卡为5元，两人共享不超过3元，远低于官方价格。

提示

个人信息可能泄露

“薅羊毛”暗藏风险

“每天零点蹲守会员周卡，这是平台规则范围内的，平台也愿意让用户薅羊毛。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉北青报记者，互联网平台要么占用用户的金钱，要么占用用户的时间，通过平台福利机制薅羊毛的用户只是用时间换会员而已，无可厚非。但对于用户来说，共享账号行为虽然不太可能被追责，但需要承担一定风险。

盘和林告诉北青报记者，“陌生人之间共享账号对于共享双方都有风险，对于账号所有人，个人信息可能因为账号共享而泄露。”用户如要将自己的账号出借，就要提供自己的手机号、微信号等个人信息。此外，根据各视频平台的会员服务协议，会员用户如将账号借出，其“账号下的行为视为会员用户本人的行为，用户应对其VIP账号下发生的活动或通过该账号进行的活动负责”。

“对于账号的使用人，权限可能随时被账号所有人收回。”盘和林说。很多与他人共享过账号的用户都有过这样的体验：在看剧的过程中突然掉线。而如果用户向陌生人购买会员账号，由于交易几乎没有任何保障，付费后账号被收回的话，很难为自己维权。

关注

会员“共享”已被限制

同一账号可登录2个设备

平台如何看待用户“薅”会员的行为？其实，不管是通过会员体验卡还是平台积分“薅”会员，平台虽然没有直接盈利，但这些福利本身就是平台为了引流、增强用户黏性而设置的机制。但用户私下的二手交易就有着不同性质，有业内人士向北青报记者表示，共享会员的现象确实是个问题。各视频平台的“会员服务协议”就能发现，各平台都明确用户不得通过借用、租用、售卖、分享、转让会员服务的方式获得会员服务。

与此同时，不少用户也发现，视频平台正在限制不同会员类型可使用的设备终端数量，这同样对用户将账号借出、转卖等共享行为有着限制作用。以爱奇艺为例，同一个VIP会员账号最多可登录5个终端，手机端App最多只能登录2个。如果用户是黄金VIP会员或白金VIP会员，则同一个账号同一时间最多可在2个设备终端上同时播放。

这一趋势似乎还在进一步细化。近日有优酷会员用户发现，将VIP会员内容投屏到大屏幕上，只能试看6分钟，想看全片则需要由优酷VIP升级为酷喵VIP。《优酷VIP会员服务协议》也显示，“优酷VIP会员服务可在手机端、平板电脑端、电脑端使用，不可在电视端使用”。

目前，在淘宝、闲鱼等交易平台上，仍然是轻易就能搜索到大量视频会员售卖信息。这些卖家都声称“高清”“可投屏”“自动秒发”，甚至是“一个会员看全网”“一次购买，终生免费”。

北青报记者还注意到，各视频平台的会员服务协议都规定，不得通过机器人软件、蜘蛛软件、爬虫软件等任何自动程序、脚本、软件等方式获得会员服务。据了解，这些方式都是黑灰产的惯用手法。

本组文/本报记者 宋霞

实习生 辜晓晓 统筹/余美英