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今年上半年受理消费者投诉超五十五万件

挽回经济损失超七点三亿元

2022年08月09日08:08 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月8日电  （记者齐志明）日前，中国消费者协会发布的《2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2022年上半年，全国消协组织共受理消费者投诉551780件，同比增长5.71%，解决449786件，投诉解决率81.52%，为消费者挽回经济损失超7.3亿元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉8456件，加倍赔偿金额215万元。接待消费者来访和咨询76.6万人次。

　　根据投诉性质，售后服务问题占33.84%，合同问题占26.67%，质量问题占20.28%，价格问题占4.17%，虚假宣传问题占4.12%，安全问题占2.65%，假冒问题占1.40%，人格尊严问题占1.06%，计量问题占0.73%，其他问题占5.08%。

　　根据商品大类投诉数据，日用商品类、家用电子电器类、服装鞋帽类、食品类和交通工具类投诉量居前五位。根据服务大类投诉数据，生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、文化娱乐体育服务类与电信服务类居于服务类投诉量前五位。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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