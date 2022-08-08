白癜风夏季多发 青少年患者综合治疗正当时

“白癜风夏季早发现、早检查、早治疗，打好由内而外防治‘组合拳’……”夏季天气湿热、日晒强烈、饮食作息不规律等都给白癜风病情带来负面影响。

北京中西医结合学会第七届皮肤性病专业委员会委员、北京国丹白癜风医院林华主任提醒，夏季是白癜风发病和扩散高峰期，也是防治关键期，应针对节气特点以及病因、病情等，因时而异开展综合防治，双管齐下。

白癜风夏季多发 护理因时而异

白癜风是目前较常见的色素脱失性皮肤白斑病，白斑的面积有大有小、数量有多有少，可发病于人体皮肤、黏膜、毛发等不同部位。林华指出，虽然该疾病发生并没有严格的季节性，但夏季往往更易发作与扩散。因其并不是单纯的皮肤病症，而是和人体脏腑、血液、免疫等“内环境”密切相关的综合性疾病。

夏季人体新陈代谢加快，黑色素细胞分泌黑色素需要更多营养，然而白癜风患者内在机能受损，免疫系统紊乱，血液酪氨酸酶活性降低，不能为合成黑色素提供充足的营养。另外夏季阳光紫外线强烈，容易引发皮肤的应激反应，更易损伤黑色素细胞，致使白斑出现反复和加重。因此患者夏季护理的一项重点就是防晒。阳光强烈时要尽量避免外出。如需外出做好各项防晒措施，比如打遮阳伞，穿防晒服等。

夏季护理也不能忽视自身免疫的调节。“中医《黄帝内经》云‘正气存内，邪不可干’。”林华介绍，中医认为免疫力是调出来的，阴阳平衡是正气存内的状态。患者夏季改善免疫也要顺时养生，扶正固本，调和阴阳。合理安排作息，充足的睡眠能缓解疲劳，改善免疫。适当参加锻炼能促进人体内循环，增加免疫细胞活性。慢跑、太极拳、健身操等都是不错的锻炼方式。

夏季高温，人体大量出汗会带走体内电解质、微量元素等，汗液中的无机盐对白斑也会造成一定刺激。所以白癜风患者夏季注意适当补水，定期清洁皮肤，保持卫生，可以穿一些透气性好、柔软宽松的衣物。

夏季人体新陈代谢加快，能量消耗增大，要饮食均衡，保证营养。从中医角度讲，夏季应注重强心健脾。饮食清淡一些，减少肠胃负担，可以吃些绿色蔬菜以及苦瓜等苦味食物，少吃辛辣刺激和过凉的食物。

综合防治 夏季治疗有“法”可依

白癜风夏天加重还与一些患者治疗用药不规范有重要关系，对病情起到了反作用。林华介绍，很多患者都曾有不规范的治疗经历，出现症状后不确诊、不分型、不找发病原因就盲目治疗，有的因滥用药物出现治疗无效、抗药性、药物过敏、大面积发展等现象。

林华提醒，夏季治疗白癜风也是有“法”可依的，不能急于求成。

一是先检查后治疗。辩证论治是中医临床重要原则。具体到每名患者，其病因、病情、身体条件等都存在差异。即便同一名患者，白癜风不同部位、不同发展阶段也有区别。所以不管夏季还是其他季节，首先要重视检查，查找发病原因，科学分型、分类、分期，进行个性化治疗。例如每名患者入院后都需进行全方位检测，了解病情处于哪一期、哪一型，目前什么状态，有没有基础疾病等，然后针对每个患者给予个性化的诊疗。

二是由内而外、综合治疗。中医认为人体是统一的整体。白癜风不仅是皮毛之疾，而是脏腑、气血的生理、病理在皮肤上的反映，即“有诸内必形诸外”，“没有内患不得外乱”。目前该疾病治疗方法比较多，但因为发病原因复杂，各种因素又相互影响、互为因果，单一治疗方法或单种药物往往不能解决根本问题。夏季治疗需要把握重点，着眼整体，结合表皮白斑治疗用药，进行由内而外、综合治疗，才能好得更彻底。

身心同治 儿童青少年暑期治疗正当时

夏季人们穿衣较单薄，白斑暴露在外，十分影响美观，给患者造成很大心理负担。特别是儿童青少年心理承压能力小，缺乏自我调节能力。疾病给他们带来的心理影响往往更加突出，很多患儿性格孤僻、不自信、不能融入集体，妨碍正常学习、生活、成长。

林华指出，中医十分重视情志因素对身心健康的影响。精神因素也是白癜风不可忽视的诱因之一。长期精神紧张会消耗人体内的酪氨酸，降低黑色素合成，加重病情，形成一个不良循环。家长平常要多关爱孩子心理，帮助孩子进行必要的心理辅导，让孩子产生积极自我认同，增强自信，引导孩子培养有益的兴趣爱好，通过合理方式缓解压力，促进“身心同治”。

对儿童、青少年来说，暑期也是一个治疗的有利时期。首先，该类患者大多处于发病早期，治疗相对容易，而且暑期学习压力减轻，时间充裕，有助于持续治疗，增强复色效果，巩固疗效。同时，临床治疗显示，夏季人体机能活跃，新陈代谢旺盛，如能在精准检测前提下，及时采取正确有效治疗，机体可以更快更好吸收药物，充分发挥药效，缩短治疗周期。针对免疫系统紊乱的孩子，除了生活调理，还可以通过药物等调节，增强抵抗疾病的“战斗力”，但务必在医生指导下进行，防止免疫越调越乱。

据了解，正在进行中的白癜风“告白行动”公益活动“暑期档”将持续到本月底，全国范围内的患者均可申请免费检测、健康资助和心理辅导，18周岁以下符合条件的患者还可以申请治疗资金资助。