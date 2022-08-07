月饼包装瘦身 价格变亲民

离9月10日中秋佳节还有一个月，传统美食月饼在京城陆续上市销售。8月5日，在北京举办的2022中国月饼文化节系列活动上，中国焙烤食品糖制品工业协会发布《2022年中国月饼行业发展趋势》报告显示，在一系列月饼新规要求下，今年价格超过500元的“天价”月饼将大幅减少，月饼礼盒包装将进一步“瘦身”，价格主要集中在80元至260元之间。

今年月饼包装“变小”已成定局。北京青年报记者了解到，自去年底行业已多次组织研讨和通报监管部门要求，主流品牌的月饼企业已对包装进行全新设计和制作，确保8月15日之后上市的产品符合国家标准。不排除个别企业仍有去年留存包装未用完，有些月饼生产企业选择提前上市的产品仍可使用旧包装，因此今年月饼预售期加长，前期促销活动更多。但在8月15日之后，不达标包装必须退市，否则将面临监管部门的处罚。

探访

包装真的变“小”了

北京青年报记者走访国贸地下二层的olé生鲜超市、国贸世纪财富中心地下一层的盒马鲜生、蓝岛大厦的稻香村和鲜e家等商超，月饼礼盒、散装月饼正在陆续上市销售。

从包装外观看，摆成堆头的月饼礼盒长宽都在20厘米、30厘米左右，往年“霸气外露”的豪华大号盒子、木质盒子等包装难觅踪影。

从包装材质上来看主要是铁盒、纸盒、人造皮质等；打开展示的包装，北青报记者看到，包装均未超过三层，只有外盒、内盒和塑料纸包装。从拆开的部分来看均未存在搭售情况，月饼礼盒内根据盒子大小多为6-10个装，根据外盒大小月饼分布规则且摆放有序。

北青报记者走访多个商超，未见到超过500元的月饼礼盒产品。多数月饼礼盒价位在150元左右，其中美心月饼售价128元至328元；akoko售价178元至328元；稻香村月饼139元至399元等。

值得注意的是，刚上市的月饼礼盒均参加满减活动，相当于变相降价销售。

有业内人士猜测，有部分月饼生产企业为了将去年库存的包装用完，在8月15日之前尽快销售掉，会有一定幅度的优惠和促销。

变化

月饼不得与其他产品混装

据市场监管总局标准技术司司长刘洪生介绍，2021年修订发布的GB 23350-2021标准，规定了食品和化妆品的包装空隙率、包装层数、包装成本等方面的技术要求，涵盖了糕点、酒类、茶叶、饮料、保健食品等31类食品。

修改单具体内容包括四项：一是减少包装层数，将月饼包装层数从最多不超过四层减少为最多不超过三层。

二是压缩包装空隙，必要空间系数是包装空隙的核心指标，反映了包装紧凑程度，数值越小表示包装空隙越小。此次将月饼的必要空间系数从12降低为7，相当于包装体积缩减了42%。

三是降低包装成本，对于销售价格在100元以上的月饼，将包装成本占销售价格的比例从20%调减为15%；对于销售价格在100元以下的月饼，包装成本占比保持20%不变。其中包装成本一般指食品企业与包装企业签订的包装采购价格，销售价格一般指食品企业与销售企业签订的合同销售价格；同时要求包装材料不得使用贵金属和红木材料。

四是严格混装要求，规定月饼不应与其他产品混装。

刘洪生表示，过度包装既浪费了资源能源，又增加了消费者负担，产生的包装废弃物更是对环境造成了污染。将1号修改单的强制实施日期确定为8月15日，既可以有效规范今年的中秋市场，又可以让企业有效消化库存包装。

协会

今年月饼前期促销活动多

日前，中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《2022年中国月饼行业发展趋势》报告显示，今年上半年受疫情影响，社会面活动明显减少，糕点行业受到一定程度的冲击。1月至6月，糕点面包业规模以上企业营业收入约为580亿元，同比增长4.3%；利润总额约为25亿元，同比下降35%。其中，我国月饼市场规模稳定在200亿元左右。

今年中秋将呈现预售期适当延长、前期促销活动增多的特点，市场主售卖期仍将集中在9月份后，短期量大成常态，尤其在临近中秋的几天，终端市场会有较好的表现。预计今年月饼整体产量将略有上升，幅度在5%以内，销售额将略有上升，利润率会有下降。

总体看，2022年中秋市场月饼产品价格会略有上涨，但橄榄形价格体系不变，礼盒价格主要集中在80元至260元之间。

另外，根据国家发改委等四部委《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》要求，价格超过500元的月饼礼盒产品在生产端和销售端均有规定，此类礼盒产品将大幅减少，月饼回归食品属性是大势所趋。

此外，渠道一直是月饼行业企业的必争之地，今年仍将以传统的商超、专卖店、批市等渠道为主。电商平台、社区团购等模式已经比较成熟，企业根据自身实际情况各有侧重。一些互联网营销较好的企业，会通过多年的客户和经验积累，更好地运用互联网营销规则，销售额进一步增加。预计今年线上销售将进一步增长，头部企业竞争激烈，除个别企业外，量大利微的局面短期内仍很难改变。

企业

盒子变小更节约成本

“春节前已经全部重新设计包装，盒子变小更节约成本”，苏州稻香村食品集团有限公司总裁周广军接受北青报记者采访时表示，今年8月新上市的产品已经全部符合1号修改单对包装方面的要求。

中国焙烤食品糖制品工业协会理事长张九魁接受北青报记者采访时表示，自去年底已经组织行业企业多次研讨和通报监管部门要求，主流品牌的月饼企业已对包装进行全新设计和制作，确保8月15日之后上市的产品符合国家标准。不排除个别企业仍有去年留存包装未用完，有些月饼生产企业选择提前上市的产品仍可使用旧包装，但在8月15日之后不达标包装必须退市，否则将面临监管部门的处罚。

内存

今年月饼抽检合格率为97.6%

国家食品质量检验中心发布的2022年行业月饼产品质量抽检结果报告显示，截至2022年8月1日，本年度共抽检了121家企业生产的164种月饼，其中网购抽检月饼15种，检测数量较往年均明显增多。

经检验，有4个样品微生物指标存在不合格情况，其余企业检验数据均符合标准要求，总体质量较好，产品合格率为97.6%，高于近二十多年来的平均水平。

另外，检验中心依据第1号修改单要求，对礼盒包装的月饼样品进行了测定，总体合格率98.2%，行业企业对标更高要求，产品包装“瘦身”工作初步取得良好成效。其中，有三个样品检验结论为符合旧标准要求，但未能达到第1号修改单对包装空隙率的限值。

国家食品质量检验中心副主任钟其顶表示，广大月饼生产企业，一定要做好包装的设计合规工作，确保在8月15日以后生产上市的产品包装符合新标准要求。

中消协与中焙协将启动“月饼过度包装联合督查”计划。

中国消费者协会副秘书长王振宇介绍说，在本年度月饼销售期间，中消协将发动分布于全国的中消协消费维权志愿者队伍，依照相关国家标准，在节日期间结合自己的日常生活进行监督。同时，中消协还委托专业公司开展“扫网”行动，进行覆盖性调查，及时收集线索、发现案例，并于调查结束后面向社会公布调查结果。