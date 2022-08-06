王大庆：加强妇幼保健专科建设 促进公立医院高质量发展

临床专科建设是促进公立医院高质量发展的重要因素。大连市妇女儿童医疗中心（集团）院长王大庆近日做客人民健康“加强临床专科建设 推进公立医院高质量发展”节目。他提到，“一院多区、平急结合”的建设模式有助于提升临床专科能力，促进优质医疗资源扩容。公立医院高质量发展背景下，专科能力建设仍需要多渠道探索与发展。

王大庆介绍，为提升专科能力建设，促进区域医疗能力发展，满足区域范围不断增长的妇女儿童看病就医需求，大连市组建了由大连市妇产医院、大连市儿童医院、大连市妇儿中心组成的“大连市妇女儿童医疗中心（集团）”，通过三院区一体化管理、同质化服务、差异化发展，推进专科能力建设、促进医疗服务质量提升取得阶段性成果：一是通过学科同质化整合、空间资源优化、设备平台共享等举措，获批妇产科国家临床重点专科建设项目以及国家新生儿保健特色专科建设项目，运行效率大幅提升，学科能力显著增强；二是促进保健和临床深度融合，实现化学融合，对儿童成长全程和妇女全生命周期进行多学科多重深度呵护，提升区域妇女儿童健康保障水平；三是通过与全国各大医院优势专科开展交流与共建，促进本地区医疗能力提升，患者不出大连即能享受到全国优质医疗服务。

多院区资源的整合为医院发展带来机遇，同时也带来了挑战。王大庆认为，多院区资源的整合促进了优质资源的扩容，但同时，为保障医疗质量的同质化，需在医院管理方面进行完善。大连市妇女儿童医疗中心（集团）的做法是：实行一体化管理，一套领导班子、统一的管理机制；实行扁平化的管理框架，垂直管理，各院区统一管理，保障医疗安全与质量；平急结合、功能转换，建立重大疫情救治体系，提升应急处理能力；加强医院文化建设，提升医院凝聚力。

促进合理用药是公立医院高质量发展的重要组成部分。“作为一家以妇女儿童为服务对象的综合性医疗集团，我们在提升患者就医体验与质量，尤其是儿童就医方面开展了一些探索，包括将信息化智能服务运用于儿童用药，开发‘儿药通APP’并开展线上咨询保证儿童用药安全。”王大庆介绍说，“此外，儿童用药安全也是治疗过程中需要关注的重点。与成人不同，儿童处于发育时期，在救治方式与用药上需有所区分。如针对特异性皮炎等皮肤类疾病治疗，为避免在治疗中损害到儿童皮肤，医院一律采用无接触式的筒状包装药物。”

“总体而言，目前在儿童用药方面存在一定的短缺问题。”王大庆说，为保障儿童用药，大连市妇女儿童医疗中心（集团）不断探索，一方面通过与药企合作开展临床试验，另一方面通过成立专项基金、重点实验室建设等提供相关科研支撑，为破解儿童用药相关问题贡献力量，不断改善患者就医体验。